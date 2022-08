Grozili, da mu bodo ubili otroke; kradli gorivo, les ... in ovce

Policisti PU Novo mesto so od zadnjega poročanja na številko 113 sprejeli 222 klicev, od tega je bilo 68 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s kriminaliteto in prometno varnostjo.

Kriminaliteta

V Dolenjski Nemški vasi so storilci v nedeljo popoldne izkoristili odsotnost domačih ter vlomi v hišo. Odnesli niso nič, so pa povzročili za nekaj sto evrov škode.

Krški policisti obravnavajo tatvino izdelkov iz trgovine v Kostanjevici na Krki. Okoli poldneva so jih včeraj tja poklicali, ker so pri pregledu posnetkov videonadzornega sistema ugotovili, da je bila v soboto, nekaj pred osemnajsto uro, v trgovini skupina oseb, ki je nabrala za nekaj več kot dvesto evrov suhomesnatih izdelkov in kozmetike. Pri odhodu iz trgovine so zamotili trgovko in vse skupaj iz trgovine odnesli brez plačila.

Podobno zgodbo so policistom povedali tudi v tehnični trgovini v Novem mestu. Pogrešajo dva sesalca, znamke Rumbo in Combo, v vrednosti 899 evrov. Moški in ženska sta jih odnesla iz trgovine brez plačila že 18. avgusta.

Na Senovem so včeraj dopoldne ugotovili, da so neznanci iz odprtega skladišča podjetja med vikendom odnesli 280 lesenih palet (t.i. evropalet) in s tem povzročili za skoraj tri tisoč evrov škode.

Med vikendom so neznanci vlomili v delovni stroj, ki je bil parkiran v kamnolomu v Vrhpeči, in iztočili okoli sto litrov dizelskega goriva.

V soboto ali nedeljo so storilci iz ograjenega pašnika ob cesti Leskovec – Brusnice odnesli štiri ovce. Lastnika, ki živi dvesto metrov stran, so oškodovali za osemsto evrov.

Novomeški policisti so opravili ogled kraja poškodovanja poljščin in tatvine lesa. Po prvih ugotovitvah ogleda so v zadnjih štirinajstih dneh ljudje in konji na njivi v naselju Hudo potrgali in polomili skoraj hektar koruze. Lastnik je še ugotovil, da so v bližnjem gozdu neznanci požagali štirideset dreves gabra. Skupaj so mu povzročili za okoli tri tisoč evrov škode.

Črnomaljski policisti so opravili ogled vloma v osebni avtomobil v okolici Črnomlja. Oškodovanec je parkiral avto na gozdni poti, kjer je v gozdu opravljal dela. V času odsotnosti so neznanci razbili steklo na avtu in odnesli motorno žago Stihl, vredno okoli tristo evrov.

Nasilništvo in grožnje

Včeraj že navsezgodaj zjutraj, okoli pol osme ure, so morali novomeški policisti posredovati v Golobinjeku. Tam je ponovno, kot dan prej, prišlo do prepira in pretepa. Na naslov sta prišla dva moška in ena ženska (vsaj eden naj bi bil sosed) ter kričali, da naj pride iz hiše 69-letnik, ki tam stanuje. Ker se ni podvizal, so kar sami odprli garažo in začeli pretepati 69-letnika, pri tem pa kričali, da bodo ubili njega in njegovo družino. Po prvih ugotovitvah ogleda so uporabljali lesene palice in opeko. 69-letnika so lažje telesno poškodovali, zato jih bodo kazensko ovadili. Dodatno ovadbo si bo prislužila še 44-letnica iz skupine, ki je grozila, da bo ubila otroke.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami ter deset z materialno škodo.

Mejne zadeve in tujci

Nekaj pred osmo uro zjutraj so policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje odvzeli prostost 64-letnemu državljanu iz Bosne iz Hercegovine. Omenjeni je kot voznik terenskega vozila s prikolico za prevoz vozil pripeljal na mejni prehod Obrežje in vstopiti v Slovenijo. Pri temeljiti mejni kontroli so policisti ugotovili, da ima prikolica za prevoz vozil prirejeno dno in da se v njem skrivajo štirje državljani Indije. Tujce so v postopek prevzeli hrvaški policisti, postopek z voznikom pa so prevzeli novomeški kriminalisti. Osumljenca bodo privedli na okrožno sodišče.

Zjutraj so v Ločah prijeli dvanajst državljanov Burundija in dvanajst državljanov Indije, ki so v Slovenijo vstopili na nezakonit način. Ob devetih so tistem območju prijeli še državljana Rusije.

V noči na torek so v Ločah prijeli devet državljanov Iraka in osem državljanov iz Burundija. Še štiri so prijeli v Slovenski vasi. Postopki s tujci še niso zaključeni, so še zapisali v sporočilu za javnost na PU Novo mesto.

