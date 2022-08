FOTO: Odprli prenovljen cestni odsek Veliki Podlog-Jelše

30.8.2022 | 18:40

Krško/Jelše - Župan Mestne občine Krško Miran Stanko in predstavnik vaške skupnosti Jernej Urbanč sta včeraj popoldne slovesno odprla obnovljen odsek ceste Jelše–Veliki Podlog, ki bo z novim pločnikom varnejši predvsem za pešce.

Gre za 390 metrov dolg del ceste od pred časom na novo urejenega krožišča v Velikem Podlogu do naselja Jelše, na katerem so med drugim poleg ceste uredili tudi pločnik in bankine.

Odsek je obnovilo na občinskem razpisu izbrano komunalno in gradbeno podjetje Kostak iz Krškega, in sicer za okoli 190.000 evrov z davkom na dodatno vrednost. Po pogodbi bi se morala dela končati v pol leta po uvedbi izvajalca v delo, to je do sredine septembra, a so bila končana nekaj prej.

Na razpis občine se je sicer prijavilo pet podjetjih, najcenejši je bil Kostak, najdražjo ponudbo pa je poslalo podjetje CGP iz Novega mesta, v višini nekaj manj kot 255.000 evrov.

Z naložbo je dosežen cilj večje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem pa pešcev, pravijo na občinski upravi.

Novo pridobitev v kraju je na slovesnosti pozdravila tudi predsednica KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, kulturni program pa so prispevali otroci s podružnične OŠ Veliki Podlog.

M. K.

