Nesreča jadralnega padalca; gorela odpadna embalaža

31.8.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.08 si je pri naselju Kompolje, občina Sevnica, jadralni padalec pri pristanku poškodoval koleno. Padalca so znanci sami odpeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Prometna nesreča

Ob 16.18 sta v naselju Sela, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in na vozilih odklopili akumulatorja. Reševalci NMP Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi.

Gorela kartonska embalaža

Ob 15.09 je na Ljubljanski cesti v Kočevju, v zunanjem skladišču, gorel približno kubični meter kartonske embalaže. Zaposleni so že pred prihodom gasilcev PGD Kočevje karton izvlekli iz skladišča in začeli z gašenjem, dokončno pa so požar pogasili gasilci, ki so opravili tudi preventivni pregled. Na lokaciji so bili tudi policisti PP Kočevje.

S helikopterjem v UKC

Ob 12.01 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku prepeljal poškodovano osebo iz Metlike v UKC Ljubljana. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

M. K.