Anita Horvat peta v teku na 800 m v Italiji

31.8.2022 | 08:30

Anita Horvat (Foto: arhiv; Peter Kastelic / AZS)

Rim - Slovenska atletinja Anita Horvat je na mitingu srebrne celinske serije v Roveretu v Italiji v teku na 800 m zasedla peto mesto s časom 1:59,67. Med kar 12 tekmovalkami je zmagala Allie Wilson iz ZDA (1:58,53), letošnja dvoranska svetovna prvakinja in bronasta na SP na prostem leta 2017 v Londonu in leta 2019 v Dohi.

Še en tek pod dvema minutama

Horvatova, edina slovenska predstavnica na tekmi, je do višje uvrstitve prišla iz ozadja in s finišem v zadnjem delu ciljne ravnine. "Tokrat sem lahko s tekom zadovoljna. Ponovno sem tekla pod dvema minutama in sem potrdila normo za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Budimpešti. Ritem v prvih 400 m je bil zelo hiter, zato mi je bilo v drugem krogu kar težko teči. Spet sem bila nekoliko zaprta in sem s finišem začela nekoliko pozneje in zaradi tega nisem mogla prehiteti več tekmic," je povedala Horvatova.

Bila je sedma v finalu svetovnega prvenstva julija v Eugenu v ZDA, na EP v Münchnu pa se ji nastop ta mesec ni posrečil, končala ga je v predtekmovanju.

STA; M. K.