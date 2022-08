Boni za sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

31.8.2022 | 10:50

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je letos ponovno pripravila projekt sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk. V ta namen bodo od 1. septembra dalje spet na voljo boni za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniških mačk. Lastniki mačk s stalnim bivališčem v Mestni občini Novo mesto lahko bone v vrednosti 25 evrov prevzamejo v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1) vsak dan med delovnim časom. Boni so vnovčljivi v štirih izbranih veterinarskih ambulantah, ki delujejo v novomeški občini, akcija pa traja do 18. novembra oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.



Eno gospodinjstvo lahko prevzame največ dva bona, storitev pa po predhodnem naročilu opravljajo naslednje ambulante: A+VET veterinarska ambulanta (Markljeva ulica 2), Veterinarska ambulanta Buba (Ljubljanska cesta 27), JANG veterinarska ambulanta (Kandijska cesta 27) in Veterina Novo mesto, ambulanta za male živali (Šmarješka cesta 2).

Novomeška občina želi s projektom poleg spodbujanja odgovornega lastništva živali zmanjšati tudi možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mačkov ter s tem povezane prometne nesreče, predvsem pa prispevati k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeč dom, pravijo na rotovžu, in dodajajo, da sicer vse leto skrbijo tudi za zapuščene živali s financiranjem delovanja novomeškega zavetišča.

M. K.