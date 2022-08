Zavod za gozdove Slovenije opozarja - Rjavenje borov

31.8.2022 | 19:00

Les prizadetih dreves zelo hitro izgublja estetsko vrednost, saj vdor gliv povzroča pomodrelost. (Foto: ZGS)

Mokronog - V neurju poškodovane smreke so privabile podlubnike, zaradi glive pa so na udaru tudi gozdovi z rdečim borom

Hudo junijsko neurje je poleg škode na poljščinah in objektih povzročilo rane tudi na drevju. Močno so poškodovani gozdovi med Šentrupertom, Debencem in Trebelnim ter pobočja v dolini Laknice. Na poškodovanih smrekah so podlubniki hitro našli ugodna mesta za navrtanje in razmnoževanje; tako bodo potencialna nevarnost za napad na še stoječe smreke, opozarjajo v Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS).

Tako hitrega in močnega sušenja celih dreves v ZGS ne pomnijo.

Nenavadni prizori so se kmalu po ujmi začeli pojavljati v gozdovih, v katerih je več rdečega bora. »Od toče poškodovane vejice je precej hitro napadla gliva, ki povzroča sušenje najmlajših borovih poganjkov. Gliva se je hitro razmnožila in povzročila, da so rjavi celi sestoji borovih gozdov. Po vsej verjetnosti so ranjeno drevje napadle še nekatere druge glive,« pravijo na Območni enoti ZGS Brežice.

ZGS je takšne primere v Sloveniji v zadnjem desetletju zaznal že večkrat, vendar tako hitrega in močnega sušenja celih dreves ne pomnijo.

»Obstaja verjetnost, da se bodo na tako prizadetih borih namnožili tudi podlubniki, zato lastnike gozdov ponovno pozivamo, da čim prej vzpostavijo stik z lokalno pristojnimi gozdarji Zavoda za gozdove, krajevna enota Radeče -Mokronog s sedežem v Slovenski vasi, da bodo dobili navodila za ukrepanje. Najbolj nujne so smreke, da se omeji podlubnike, nato bor, katerega les precej hitro pomodri,« še sporočajo iz ZGS.

Delo v gozdu je izjemno nevarno, v gozdovih s polomljenim in podrtim drevjem pa vladajo izredne razmere, zato ZGS svetuje povečano previdnost, nujno uporabo vseh zaščitnih sredstev, manj veščim lastnikom pa priporočajo, da delo prepustijo profesionalnim delavcem.

Nuša Vavtar