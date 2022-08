Za zaključek o stotih letih novomeškega nogometa

31.8.2022 | 12:00

Prizor s prve nogometne tekme v Novem mestu po koncu druge svetovne vojne, 27. maja 1945. (Foto: Janez Pavlin; hrani fototeka Dolenjskega muzeja)

Novo mesto - Na začetku sta bila Vidašk in Soča, potem pa so ustanovili Krko in jo hitro preimenovali v Elan. Tako se je pred stotimi leti v Novem mestu začela nogometna zgodba, o kateri bo govora drevi ob 20. uri na Glavnem trgu pred knjigarno Goga ali pa v njenem atriju, če bo deževalo, na zadnji prireditvi letošnjih Novomeških poletnih večerov.

Novomeški nogometni klub Krka je ob stoletnici izdal zajetno monografijo, v kateri so trije avtorji, zgodovinar dr. Aleš Gabrič, novinar Igor Vidmar in nekdanji nogometaš in športni pedagog Andrej Primc predstavili stoletno zgodovino nogometa v Novem mestu in zapisali kopico zanimivih zgodb akterjev te zgodovine ter predstavili delo z mladimi. Tudi navijači so dobili prostor v knjigi 100 let nogometnega Elana ob Krki, ki bo ta večer tudi uradno predstavljena in postavljena naprodaj.

R. R.