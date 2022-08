Nove cene vrtca

31.8.2022 | 19:30

Mirna, vrtec Deteljica (Foto: Lapego)

21. redna seja Občinskega sveta (Foto: L. Uhan, Občina Mirna)

Mirna - Nekaj več kot uro dolga včerajšnja seja Občinskega sveta Občine Mirna je prinesla nove cene vrtca – te se z novim šolskim letom zvišujejo, in sicer za povprečno okoli osem odstotkov.



Mesečna cena programa za otroke se spreminja prvič po januarju 2020, sporočajo z občine. Od jutri bo cena programa za otroka prvega starostnega obdobja 557,58 evra (8,7-odstotno povišanje), za otroka drugega starostnega obdobja pa 427,82 evra (7,67-odstotno povišanje). Cena programa za otroka, ki obiskuje kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost otroka – sprememba se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko otrok dopolni tri leta. V vrtec Deteljica, ki deluje pod okriljem OŠ Mirna, je sicer z novim šolskim letom vpisanim 148 otrok. Valerija Jarm, ki je na občini zadolžena za družbene zadeve, pojasnjuje: »Pri izračunu cene za 1. starostno obdobje smo upoštevali dve dodatni mesti oziroma povečan normativ pri vseh treh oddelkih. Ti dve mesti ne bosta zapolnjeni zaradi prostorskih normativov. Stroške dveh prostih mest bo plačevala Občina Mirna, zato je cena za prvo starostno obdobje nižja.«

Vsi šolski prevozi brezplačni

Občinski svet je sprejel tudi sklep, da bodo prevozi za vse šolarje, torej tudi tiste, ki prijajo v OŠ Mirna iz neposrednih sosednjih šolskih okolišev, brezplačni. Šolarji iz Zabukovja, ki je v sosednji občini Šentrupert, katerih starši, stari starši in tudi pra stari starši so obiskovali mirnsko osnovno šolo, bodo tako v šolo prihajali s šolskim prevozom, ki je zanje brezplačen. Stroške prevoza za to relacijo bo tudi v novem šolskem letu pokril občinski proračun. Do konca šolskega leta 2016/17 je sicer te prevoze plačevala Občina Šentrupert, v šolskem letu 2017/18 je po dogovoru pokrila prevoz znotraj mej občine, od začetka šolskega leta 2018/19 pa relacijo v celoti krije mirnski proračun. V prihajajočem šolskem letu bodo sicer Osnovno šolo Mirna obiskovali 303 učenci redne devetletke, od teh jih bo 44 prvič prestopilo osnovnošolski prag, in 40 učencev osnovne šole s prilagojenim programom.

Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim po skrajšanem postopku sprejel popravek Statuta Občine Mirna in prvič obravnaval Poslovnik Občinskega sveta Občine Mirna, sprejel pa je tudi sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za letošnje lokalne volitve ter določil pravila za izrabo časopisnega prostora v Informatorju za predstavitev kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve.

M. K.

Zvočni zapisi Valerija Jarm o novi ceni vrtca Valerija Jarm o novi ceni vrtca