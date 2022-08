Sproščena popolna zapora ob reki Krki, promet izmenično enosmerno

31.8.2022

Brežice - Kot je bilo napovedano ob popolni zapori državne ceste na odseku od gostilne Budič do ŠRC Grič, se z današnjim dnem ves promet vrača na nanjo, urejen je izmenično enosmerno s semaforji. Obvoz čez Čatež ob Savi ni več potreben, ves promet, tudi tovorni, poteka po državni ceste v obe smeri – v smeri Brežic in v smeri Krške vasi.

Dela v sklopu projektov sanacije državne ceste in izgradnje kolesarske povezave Brežice - Krška vas bodo sicer potekala vse do konca marca 2023.

Občina Brežice gradi 1,6 kilometra novih kolesarske poti od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi. Dodatni del kolesarske povezave sbo potekal po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah. Tako bo celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra, in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Ob urejanju kolesarskih povezav bo potekala tudi rekonstrukcija ceste - Občina bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, ki zaradi gospodarnosti sočasno sanira državno cesto Krška vas – Čatež ob Savi, uredila dve križišči – obstoječe križišče pri mostu proti Krški vasi ter križišče pri avtocestnem nadvozu (ŠRC Grič) skupaj z ureditvijo prehodov za pešce ter ureditvijo avtobusnih postajališč (obstoječe pri mostu za Krško vas in novo pri ŠRC Grič). Vrednost pogodbe za sanacijo državne cesta, za katero bo sredstva zagotovila direkcija, znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov.

Za celoten projekt Kolesarske povezave Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 milijona evrov (v strošek celotnega projekta so poleg gradbenih del, za katera je sklenjena pogodba, vključena tudi vsa potrebna dela - projektna in investicijska dokumentacija, stroški zunanjih izvajalcev, nadzorov nad gradnjo, urejanje lastniških vprašanj, informiranje) je občina prejela sklep o odobrenih sredstvih sofinanciranja v višini okoli 1,3 milijona evrov. Dober milijon predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261 tisočakov bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi je eden od treh projektov, za katerega so Brežičani pridobili evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice-Dobova še za Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli.

