Ranjena motorist in pešec; Kobila (spet) obarvana

1.9.2022 | 07:00

Včeraj ob 16.11 sta v naselju Rožno, občina Krško, trčila osebno vozilo in motorist. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe ter posuli razlite motorne tekočine z absorbentom. Reševalci NMP Krško so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

V avtocestno ograjo

Ob 6.08 je na avtocesti Obrežje–Ljubljana pred izvozom Trebnje zahod, pri Korenitki, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v obcestno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli cestišče. Reševalci NMP Trebnje so na kraju pregledali potnike, poškodovan ni bil nihče.

V pešca

Ob 10.45 sta na Kandijski cesti v Novem mestu trčila osebno vozilo in pešec. Poškodovanega pešca so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega pešca.

V trku brez poškodovanih

Ob 15.21 sta na cesti Bič-Žužemberk pri naselju Reber trčili osebni vozili. Gasilci PGD Žužemberk in Trebnje so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, vozili odmaknili na rob cestišča ter pomagali policistom pri urejanju prometa. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Kobila obarvana

Ob 9.03 so v Šmalčji vasi, občina Šentjernej, tako kot že pred dnevi opazili obarvanost vode potoka Kobila z neznano snovjo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pregledali potok in okolico, vzeli vzorce vode za analizo in izmerili pH vrednost. Na kraju so bili prisotni policisti in dežurni delavci komunale. O dogodku je bil obveščen inšpektorat za okolje in prostor.

Gorela suha trava

Ob 16.09 je v naselju Drnovo, občina Krško, gorela suha trava. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Drnovo.

M. K.