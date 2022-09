Odprli prenovljen bazen in prizidek k osnovni šoli

1.9.2022 | 08:50

Obnovljeni ribniški bazen (Foto: Občina Ribnica)

Ribnica - V občini Ribnica so včeraj slovesno predali namenu obnovljen občinski bazen in prizidek k Osnovni šoli dr. Franceta Prešerna. Po besedah župana Sama Pogorelca gre za zgodovinski dan za občino, saj jim je uspela dolgo pričakovana obnova bazena, hkrati pa rešujejo tudi več let trajajočo prostorsko stisko osnovne šole.

Bazen v Športnem centru Ribnica se je občina odločila prenoviti zaradi dotrajanosti. V 45 letih, kolikor stoji, namreč vanj ni bilo veliko vlaganj. Zdaj so v celoti zamenjali bazensko školjko, keramiko, bazensko tehniko, stavbno pohištvo, strop, razsvetljavo, ozvočenje, prezračevanje in požarni zid. Uredili so tudi dostop za gibalno ovirane, izvedli celostno energetsko sanacijo, prenovili garderobe, sanitarije in vadbeni prostor, namenjen fitnesu.

Od danes bo po besedah župana bazen že na voljo vrtčevskim otrokom, šolarjem, številnim športnim društvom in klubom, pa tudi vsem ostalim obiskovalcem, željnim vodnih dogodivščin.

Vrednost naložbe je ocenjena na nekaj manj kot 1,9 milijona evrov, od česar je 1,5 milijona zagotovilo ministrstvo za izobraževanje. Trenutno so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo zunanje terase, s katero bi do leta 2024 obiskovalcem bazena omogočili tudi oddih na prostem.

Prizidek k stavbi B osnovne šole pa so se v občini odločili zgraditi zaradi povečanega vpisa v prve razrede in večletne prostorske stiske šole. Tako so pridobili štiri učilnice in dodatne pomožne prostore v skupni površini 350 kvadratnih metrov. Razširili so jedilnico in kuhinjo ter vgradili dvigalo.

Otroci bodo pouk v prizidku začeli že danes, česar je še posebej vesela ravnateljica Andreja Modic. Opozorila je namreč, da je prizidek prva pridobitev novih šolskih prostorov po kar 55 letih. Prostorska stiska, s katero so se srečevali v zadnjih šestih letih, jih je po njenih besedah močno bremenila.

Vrednost naložbe prizidka je ocenjena na 917.000 evrov, od tega je 381.000 evrov zagotovilo ministrstvo.

STA; M. K.