Policija preiskuje sum nezakonitega lova risinje Neže

1.9.2022 | 14:10

Risinja Neža je bila februarja letos opremljena z ovratnico. (Foto: Franc Kljun)

Madež krvi na travi, v bližini najdene ovratnice. (Foto: Urša Fležar)

Ovratnica risinje Neže je bila vidno odtrgana na silo. (Foto: Jaka Črtalič)

Struge, Dobrepolje - V sredini meseca maja je GPS-ovratnica risinje Neže, potomke doseljenega risa Goruja in rezidentne risinje Teje, poslala signal smrtnosti, poročajo na spletni strani projekta Life Lynx. Projektni partnerji iz Biotehniške fakultete so takoj odšli na teren, kjer so na območju Lovske družine Struge na Dolenjskem v bližini lovske preže našli GPS-ovratnico, ki je bila vidno odtrgana na silo. O dogodku so obvestili policijo, ki sprva ni sprožila preiskave, saj samo na podlagi najdene ovratnice ni obstajal utemeljen sum za kaznivo dejanje. Pozneje so s pomočjo psa na mestu našli tudi madež krvi in odvzeli vzorec za nadaljnje preiskave. Genetska analiza je potrdila, da gre za kri risinje Neže, kar je bil razlog, da je policija sprožila postopek.

Primer je prevzel kriminalist, ki je bil leta 2019 udeleženec strokovnega usposabljanja za policiste glede nezakonitega ubijanja prostoživečih živali, ki smo ga organizirali v okviru projekta LIFE Lynx v Gotenici. Lovska zveza Slovenije je policiji in kriminalistu namenilapopolno podporo ter sodelovanje pri preiskovanju primera. Po besedah predsednika LZS mag. Lada Bradača »bo vsak pravnomočno obsojen član lovske organizacije za nezakonit uboj katerekoli prostoživeče živali za vedno črtan iz lovske organizacije«. Preiskava primera še poteka, so še zapisali na omenjenm portalu in dodali, da si ''želimo, da bi zgodba dobila epilog in da v prihodnje ne bi več prišlo do tovrstnih dogodkov.''

M. K.