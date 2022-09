Novomeška OŠ Center do dodatnih učilnic

1.9.2022 | 18:40

Podpisnika pogodbe z ravnateljico OŠ Center Marto Pavlin

Sedanji prostori manjše telovadnice, ki bodo preurejeni

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor novomeškega podjetja Pam Aleš Plavec sta včeraj podpisala pogodbo za preureditev manjše telovadnice novomeške Osnovne šole Center v dve učilnici. Mestna občina Novo mesto bo za naložbo brez davka odštela nekaj več kot 185.000 evrov. Dela naj bi končali v treh mesecih, so sporočili z občine.

Mestna občina Novo mesto bo prostorsko stisko Osnovne šole Center začasno rešila z ureditvijo dveh novih učilnic.

Prostor manjše šolske telovadnice bodo sicer ločili z novo etažo in povezali z zunanjim stopniščem. Spodnja učilnica bo nekoliko večja. Namenjena bo tudi srečanjem s starši. V gornji etaži bodo uredili manjšo učilnico s kabinetom, so navedli na novomeški občini.

Včerajšnji podpis pogodbe

Poleg novih prostorov v Osnovni šoli Center, ki jih bodo začeli uporabljati po novem letu, je novomeška občina med poletnimi počitnicami v okviru rednega vzdrževanja šol prenovila sanitarije podružnične osnovne šole na Malem Slatniku. Tam bodo tudi v kratkem začeli gradnjo varnega avtobusnega obračališča in večnamenske poti v smeri Petelinjeka.

Novo podobo je s prenovo pročelja dobila Osnovna šola Drska, do katere bo po končanju gradbenih del na Ulici Slavka Gruma vodila varna šolsko pot s stezo za pešce in kolesarje.

S skorajšnjim začetkom del za prenovo ceste in gradnjo manjkajočega pločnika pa bo za dodatno varnost otrok in občanov poskrbljeno tudi v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na odseku šolske poti Lešnica-Otočec. V kratkem bodo objavili tudi javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu, so še zapisali na novomeški občini.

Osnovna šola Center sicer deluje v novomeški prvi namensko zgrajeni osnovnošolski stavbi oz. ljudski šoli, ki so jo na tedanjem mestnem obrobju zgradili leta 1929. V njej je sprva delovala meščanska šola, tamkajšnje šolanje pa je leta 1941 prekinilo nemško letalsko bombardiranje, ki je šolo tako rekoč uničilo, zajel jo je tudi obsežen požar.

Osnovnošolsko šolanje je zato med drugo svetovno vojno oz. do šolskega leta 1945-1946 potekalo pri novomeških frančiškanih in v drugih novomeških zgradbah, med letoma 1947 in 1952 pa so poslopje močno poškodovane ljudske šole temeljito prenovili.

Med šolskim letom 1961/1962 so jo poimenovali za Osnovno šolo Katja Rupena, po državni osamosvojitvi so jo leta 1991 preimenovali v Osnovno šolo Center.

Osnovna šola Center ima podružnico na Malem Slatniku. V novem šolskem letu jo obiskuje 560 otrok, podružnično šolo pa 51 otrok. Novem mestu poleg te delujejo še Osnovna šola Bršljin, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Šmihel, Osnovna šola Drska in Osnovna šola Dragotina Ketteja.

M. K.