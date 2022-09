Ob cesti streljal na mimovozeče; roparji so mu zlomili roko; 17-letniku v avgustu zasegli že tri avtomobile; na Kandijskem mostu v rolkarja

Policisti so v minulem dnevu na številki 113 sprejeli 278 klicev, od tega je bilo 90 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevami, zato na PU Novo mesto z njimi tudi začenjajo današnje poročilo:

Mejne zadeve in tujci

Policisti so od zadnjega poročanja na območju policijske uprave Novo mesto prijeli 147 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo. V dveh primerih so bili prijeti na območju policijske postaje Črnomelj (Zilje in Preloka) ter na območju policijske postaje Krško (na Planini ter na vlaku, ki je v Krško pripeljal iz Dobove). V devetih primerih so bili tujci prijeti na območju policijske postaje Brežice (Dobova, Velika dolina, Dobeno, Dečno selo, Slovenska vas, Loče, Čatež ob Savi). Največ prijetih naj bi bilo iz Burundija (103) ter Indije (18) in Iraka (17). Sledijo po dva iz Pakistana in Alžirije, trije iz Afganistana ter eden iz Irana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Na mejnem prehodu za mednarodni promet so zvečer pri mejni kontroli tovornega vozila s priklopnikom, ki je vstopal v Slovenijo, opazili poškodovano varnostno jeklenico. Pri temeljiti mejni kontroli so med tovorom odkrili štiri državljane Iraka (oče s tremi sinovi, starimi med 15 in 22 let). Na tovornjak naj bi se vtihotapili na enem od avtocestnih počivališč. V postopek so jih prevzeli hrvaški policisti, slovenski pa so vozniku tovornjaka iz Srbije napisali plačilni nalog za tisoč evrov.

Prometna varnost

Prometni policisti so v naselju Bič ustavili 33-letnega voznika osebnega vozila iz okolice Ivančne Gorice. V postopku so ugotovili, da avto vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu ga zasegli.

Metliški policisti so 17-letniku iz Rosalnic zasegli clia brez registrskih tablic. Sedemnajstletnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. To je bil že tretji avtomobil, ki so mu ga zasegli v avgustu zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.

Na Kandijskem mostu v Novem mestu je dopoldne uri prišlo do prometne nesreče, v kateri se je 34-letni voznik električne rolke hudo poškodoval in je ostal na zdravljenju v novomeški bolnišnici. Po prvih ugotovitvah policistov je vanj zaradi prevelike hitrosti trčil 75-letni voznik osebnega avtomobila. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Na Rožnem je popoldne 18-letni motorist domnevno zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v vozilo 81-letne voznice in se pri tem hudo poškodoval. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Streljal na mimovozeče

Novomeški policisti so imeli v postopku 42-letnika iz savinjskih koncev, ki je zvečer na Ratežu meril v mimo vozeče voznike s puško, kar je povzročilo kar nekaj prestrašenih klicev na številko 113. Eden od voznikov, ki so se peljali mimo, je kasneje v pločevini avtomobila našel udrtino. Policisti iz Novega mesta in Šentjerneja so na kraju zalotili 42-letnika, ki je imel pri sebi zračno puško. 42-letnika so pregledali reševalci, a niso našli zdravstvenih vzrokov za njegovo nenavadno obnašanje. So pa posumili, da je kriv alkohol, saj je kazal zelo močne znake pijanosti. Zračno puško so mu zasegli. Ugotovili so še, da ima na vesti tudi odtrgano stransko ogledalo na avtomobilu, ki ga je zbil z udarcem roke, ko je avto pripeljal mimo.

Rop in tatvine

V noči na četrtek so neznanci v Krški vasi oropali 69-letnika. Po prvih ugotovitvah policije (preiskava še poteka) so v garažo ob stanovanjski hiši vlomili trije zamaskirani neznanci. Ropot v priročnem skladišču je zbudil lastnika, ki je tam zalotil tri zamaskirance. Eden ga je posprejal z dražljivo snovjo, drugi udaril s palico in mu zlomil roko. Storilci so se nato razbežali, odnesli pa niso nič.

V zgodnjih jutranjih urah so na številko 113 poklicali lastniki hiše, prav tako iz Krške vasi, ki so opazili, da je bilo ponoči vlomljeno v nenaseljeno stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pregledali so prostore in odnesli kardansko gred, motorno žago in meso iz skrinje. Vse to so našli pri kasnejšem ogledu, tako da so na koncu ugotovili, da so storilci odnesli le nekaj suhomesnatih izdelkov in gumijaste škornje. Skupna vrednost ukradenih izdelkov in ter poškodbe na vratih dveh objektov ocenjujejo na okoli tri tisoč evrov. Policisti domnevajo, da sta dogodka povezana in storilci, ker so jih zaqlotili, niso imeli časa odpeljali pripravljene ukradene predmete pod bližnjim kozolcem.

V Dolenjem Kamenju pa so iz tovornega vozila ponoči iztočili okoli sto litrov dizelskega goriva.

