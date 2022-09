Tjaša Pureber na čelu direktorata za razvoj kulturnih politik

2.9.2022 | 11:50

Tjašo Pureber so pred leti gledalci izbrali za naj voditeljico novomeškega Vašega kanala. (Foto: arhiv DL; R. B.)

Ljubljana - Vlada je na včerajšnji seji za v. d. generalnega direktorja direktorata za razvoj kulturnih politik na ministrstvu za kulturo imenovala Dolenjko Tjašo Pureber, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 28. februarja 2023.

Tjaša Pureber, diplomirana univerzitetna politologinja, je nekdanja novinarka (med drugim tudi novomeške televizije Vaš kanal), producentka in komunikatorka na področju uprizoritvenih umetnosti ter neodvisna raziskovalka in publicistka. Njena temeljna področja raziskovanja so družbena gibanja in kulturne politike. Več let je v okviru društva Asociacija delovala kot vodja zagovorništva, strokovna vodja mreže nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi ter urednica mesečne publikacije o kulturnih politikah Kulturosfera.

Med drugim je bila članica dialoške skupine za nevladne organizacije in samozaposlene pri Mestni občini Ljubljana ter članica strokovne skupine za prenovo statusa samozaposlenih pri ministrstvu za kulturo.

Direktorat za razvoj kulturnih politik, ki bo nudil analitično podporo pri kreiranju informiranih, strokovno podprtih in vključujočih razvojnih kulturnih politik, se je na ministrstvu za kulturo na novo organiziral po tem, ko je vlada na seji 28. julija izdala spremenjeno uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

STA; M. K.