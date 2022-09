Na AC so mu gorele zavore; pri Kremenu v potok; zagorelo olje na štedilniku

2.9.2022 | 07:00

Včeraj ob 6.39 so na avtocesti Obrežje - Ljubljana, od priključka Trebnje - zahod proti Biču, gorele zavore na prikolici tovornega vozila. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka ter pogasili in ohladili zavore.

V ograjo in potok

Ob 18.32 je na cesti Novo mesto - Šentjernej, pri Kremenu, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste na odbojno ograjo in zdrsnilo v potok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, potegnili vozilo iz potoka in pomagali vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Zagorelo olje na štedilniku

Ob 17.36 je v Dvorski vasi v občini Velike Lašče zagorelo olje na štedilniku. Ogenj se je razširil na kuhinjsko napo. Gasilci PGD Dvorska vas in Velike Lašče so požar pogasili in prezračili prostore.

