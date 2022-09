Prvič v Črnomlju - Festival kamišibaja

2.9.2022 | 10:30

Zakonca Hočevar na eni od predstav (Foto: M. G.)

Črnomelj - V Črnomlju 39 novih zgodb v besedi in sliki – Zakonca Hočevar pognala korenine te umetnosti v Beli krajini

Od danes do nedelje bo v cerkvici svetega Duha in pred njo ter na Petrovem trgu nedaleč stran potekal deseti slovenski festival gledališča kamišibaj. Društvo Kamišibaj Slovenije je organizacijo zaupalo vsestranskemu in vselej ustvarjalnemu črnomaljskemu društvu Zlata skledica, v katerem so se pred osmimi leti »okužili« tudi s kamišibajem.

Danes ob 18. uri vabijo na lično obnovljeno Ulico Mirana Jarca ob cerkvici, kjer bodo na ogled postavili razstavo 10 let kamišibaja na Slovenskem. Dogodek bodo pospremile predstave otrok, udeležencev delavnice Moj prvi kamišibaj, ki je bila februarja in marca letos. Programsko polna bo predvsem sobota, ko se bo ob 11. uri odvil prvi tekmovalni del festivala, ob 18. uri bo sledil še drugi del tekmovalnega programa za otroke, dve uri kasneje bodo slovesno odprli razstavo pionirja kamišibaja na Slovenskem Igorja Cvetka, ob 21. uri pa k ogledu tekmovalnega dela programa vabijo še odrasle.

Predstavili se bodo najboljši izvajalci kamišibaja iz vse Slovenije, ki jih je izbrala državna selektorica Silva Karim, ocenila pa jih bo tričlanska strokovna komisija s področja gledališča, govorjene besede in likovne umetnosti, v kateri bo tudi Črnomeljčan, akademski slikar Robert Lozar. Skupaj bo festival postregel z 39 novimi zgodbami.

»Morda bi morala bralcem še prej povedati, kaj je kamišibaj. Beseda izhaja iz japonskih besed kami ‘papir’ in šibaj ‘gledališče’. Slike formata A3, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi, so vložene v majhen leseni oder, pripovedovalec pa stoji zraven in jih menjava. Tako ustvarja celovitost zgodbe, žlahtnost pa ji z vključevanjem dajejo tudi gledalci,« je razložila Breda Hočevar, višja knjižničarka v Knjižnici Črnomelj, ki, če na kratko povzamemo njeno prepoznavnost v domačem okolju, predvsem spodbuja branje in ustvarjalnost, zelo dejavna je tudi v kulturi. Z možem Darkom, ki je učitelj razrednega pouka, sta leta 2015 pripravila prvi festival kamišibaja v Beli krajini. Ideja se je dobro prijela in državni festival, ki se sicer seli na vsaki dve leti, bo tudi prihodnje leto ostal v Črnomlju. Pred tem je pet let gostoval v Piranu, dve leti v Štanjelu, zadnji dve leti pa v Velenju.

V nedeljo ob 12. uri bodo s podelitvijo priznanj in nagrad spustili zaveso na festivalskem odru.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Glavonjić