Slovenski in hrvaški evropski poslanci Nek označili kot dober primer sodelovanja med državama

2.9.2022 | 19:00

Foto: Pisarna Franca Bogoviča

Krško - Slovenski in hrvaški evropski poslanci, ki so v spremstvu nekaterih posavskih poslancev na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča v Krškem danes obiskali družbo Gen energija in Nuklearno elektrarno Krško (Nek), so to označili kot dober primer sodelovanja med državama. Spregovorili so tudi o sodobnih energetskih izzivih in Neku 2.

Seznanili so se s proizvodnjo jedrske energije in razvojnimi načrti Neka ter Gen energije, ki upravlja slovensko polovico krške nuklearke.

Po besedah poslovnega direktorja Gen energije Danijela Levičarja so poslancem predstavili tudi vizijo razogljičenja slovenskega energetskega sistema in projekt drugega bloka krške nuklearke.

Ta projekt je "v osrčju" omenjenega razogljičenja. Sicer pa v Gen energiji menijo, da so poleg obnovljivih energetskih virov v Sloveniji potrebni tudi stabilni viri in da lahko jedrska energija z roko v roki z obnovljivi viri prispeva k omenjenemu cilju.

Sicer pa se lahko Slovenija med zdajšnjo izjemno energetsko krizo, da bi dosegla energetsko neodvisnost, zanesljivo oskrbo in sprejemljive cene električne energije za končne odjemalce, opre le na domače energetske vire, je poudaril. Med dolgoročne ukrepe, ki bodo omejili možnost pojavljanja podobnih energetskih kri, je sicer Levičar uvrstil jedrsko energijo.

Foto: Rasto Božič/STA

Glede te je opozoril na projekt Neka 2, in še pojasnil, da je ta še v začetni fazi oz. fazi strateškega odločanja. To so sicer že končali in zdaj prehajajo k naslednjemu koraku oz. fazi umeščanja projekta v postopke državnega prostorskega načrta. Sicer pa za zdaj še niso tako daleč, da bi iskali morebitne projektne partnerje, je povzel Levičar.

Kot je ocenil pobudnik današnjega obiska Bogovič, je sicer EU "zanemarila energetsko varnost in danes plačuje visoko ceno za neodgovorno energetsko politiko in močno energetsko odvisnost od Rusije".

Jedrska energija je v taksonomiji, ki jo je sprejela EU, uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. V Sloveniji in v vseh državah EU pa morajo poiskati rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo in preostalimi energenti.

Ob tem je podčrtal, da izgradnja drugega bloka Neka omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčnih cenah. Vlado je hkrati pozval, da naj čim prej začne postopek umeščanja Neka 2 v prostor.

Tudi hrvaški evropski poslanec Karlo Ressler je menil, da lahko jedrska energija pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zanesljivosti oskrbe in ustvarjanju zadostne količine čiste, nizkoogljične elektrike.

Sicer pa "Nek to počne že štiri desetletja z zanesljivo proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi standardi". "Zato se želimo v Krškem dodatno seznaniti z delovanjem največjega elektroenergetskega objekta v Sloveniji in na Hrvaškem ter podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama na področju energetike," je še dejal.

Da Slovenija in Hrvaška pri Neku dobro sodelujeta, so ocenili tudi generalni direktor Gen energije Blaž Košorok, predsednik uprave Neka Stane Rožman in član uprave Neka Saša Medaković.

Direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek pa je zagotovil, da se ta zaveda svoje vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov.

Sicer pa glavnino svoje dejavnosti usmerjajo v čimprejšnjo izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem si stalno prizadevajo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, je še dejal.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj Oceni rim Čudovito sodelovanje .Hrvatje elektriko mi pa smeti. Preglej samo prijavljene komentatorje