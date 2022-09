FOTO: Silovito trčenje v betonsko ograjo mostu

3.9.2022 | 08:20

Nesreča pri Žlebiču (Foto: Gasilska entoa Ribnica)

Včeraj ob 0.43 je v naselju Žlebič, občina Ribnica, voznik osebnega vozila izgubil nadzor nad vozilom ter zapeljal s cestišča in silovito trčil v betonsko ograjo mostu. Pri tem se je lažje poškodoval. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine ter nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP ZD Ribnica. Poškodovanega so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.48 je poletel helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana v Brežice. Iz tamkajšnje bolnišnice je v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Sirene, ampak le za vajo

Danes ob 8.15 so aktivirali sirene sistema javnega alarmiranja zaradi gasilske vaje v krajih Dobrnič, Vrhtrebnje in Gornji Vrh.

M. K.