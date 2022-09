FOTO: L-TEK v novih prostorih. Namesto traku mama Tončka prerezala hlebec kruha

3.9.2022 | 09:10

Luzarjeva mama Tončka, ki je nedavno dopolnila 90 let, je za otvoritev prerezala hlebec svojega kruha. Na sliki Luzarjeva družina: žena Lidija in dve hčerki.

Nova poslovna stavba L-TEK se razprostira 6 tisoč kvadratnih metrih prostora.

Šopek za mamo Tončko kot izraz ljubezni in hvaležnost. Občinstvo je bilo ganjeno.

Šentjernej - Družinsko podjetje z 28-letno tradicijo L-Tek, ki razvija in izdeluje kompleksne visokotehnološke elektronske proizvode majhnih in velikih serij v različnih vejah industrije in medicini, od lanskega oktobra deluje v novih in večjih prostorih – v novi coni na Cesti Miloša Kovačiča.

Tega so vsi zaposleni, na čelu z direktorjem, lastnikom in ustanoviteljem Radkom Luzarjem, zelo veseli, saj imajo tako zagotovljene nove možnosti za razvoj, kar je že vseskozi njihovo vodilo.

Uradno so pridobitev predali namenu včeraj popoldne, a ne tako, kot je običajno za take dogodke – s prerezom traku. Luzarjeva mama Tončka, ki je nedavno dopolnila 90 let, je v družbi družine sina Radka prerezala domač hlebec kruha, ki ga je spekla sama. Kruh, kot simbol družine, doma, toplice, ljubezni, ki ga mnogi zaposleni služijo prav v podjetju L-TEK. Sin Radko je tako mami izkazal hvaležnost za vse dobro. Zbrani so bili navdušeni.

Na slovesno odprtje novih prostorov podjetja, ki jih je blagoslovil domači župnik g. Anton Trpin, so povabili poslovne partnerje iz Slovenije in tujine, župane, gospodarstvenike ter številne goste. Ti so lahko uživali v prijetnem kulturnem programu, ki so ga oblikovali: Pihalni orkester občine Šentjernej, Šentjernejski oktet, otroci folklorne skupine Šentlora iz OŠ Šentjernej, plesalci foklorne skupine Kres iz Novega mesta, plesalke skupine Harlekin, ansambel Topliška pomlad, itd. Na dogodku so odkrili tudi skulpturo umetnika Draga Tršarja, ki krasi vhodno ploščad v podjetje.

Kordiš: L-TEK paradni konji regijskega gospodarstva

Podjetje L-TEK z Radkom Luzarjem na čelu se je z leti razvilo v ponudnika celovitih rešitev v izdelavi elektronskih komponent in sklopov (EMS). Z naročniki sodelujejo od ideje do proizvoda, od svetovanja do zagotavljanja kakovostne serijske proizvodnje. Zaupajo jim mnoga uveljavljena podjetja in partnerji, za stranke vedno poiščejo najboljše rešitve – najučinkovitejše in najzmogljivejše.

Uspehi niso izostali in podjetje L-Tek se lahko pohvali s prestižnimi nazivi: leta 2013 so npr. postali gazela dolenjsko-posavske regije in srebrna gazela na državni ravni.

Da so primer uspešne poslovne zgodbe podjetja, pravi tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš.

Tomaž Kordiš

Delo v novi proizvodnji

Radko Luzar

Harlekinke so nežnih plesnih ritmih odkrile novo skulturo pred poslovno stavbo L-TEK.

Umetniško delo, skulptura, Draga Teršarja, v ozadju župnik g. Anton Trpin in Šentjernejski oktet.

Nekaj sto obiskovalcev se je udeležilo svečane otvoritve novih prostorov. Prireditev je povezovala Petra Rep Bunetič.

Simpatičen nastop Šentlore

Posebnega aplavza je bil deležen Ludvik Simončič, ustanovitelj šentjernejskega podjetja Iskra upori.

Obiskovalci so dobro jedli in pili ...

Radko Luzar je prejemal čestitke ...

Radko Luzar (na desni), direktor in lastnik podjetja L-Tek, ob njem tehnični direktor Matej Slapšak, ki bo njegov naslednik.

»Podjetje se vsa leta izjemno razvija, od prvih skokov v 90-ih letih prejšnjega stoletja, do nadaljevanja v letu 2000 in danes. Takšnega podjetja si lahko samo želimo. Vidimo, kaj lahko prinese nenehno vlaganje v razvoj, inovacije in tudi v ljudi. Brez odličnih zaposlenih teh rezultatov ne bi bilo. Podjetje ima nadpovprečno, tudi za našo regijo, neto dodatno vrednost na zaposlenega, ki presega 65 tisoč evrov, ima nenehna vlaganja v razvoj, ter izjemno dobro sodelovanje z odličnimi podjetji v Sloveniji kot tudi v tujini. Ocenjujemo ga kot paradnega konja šentjernejskega in regijskega gospodarstva,« pravi Kordiš in omeni še, da LTK že leta prijavlja inovacije na njihovi zbornici in je prejel že eno zlato priznanje, pet srebrnih, dve bronasti, na nacionalnem nivoju pa eno srebrno priznanje.

»Nova poslovna stavba je samo pokazatelj pravih odločitev vseh let in tudi izbira pravih sodelavcev in vlaganj v razvoj in inovacije, ki so v podjetju stalnica,« pove Tomaž Kordiš.

Velika naložba

Radko Luzar je zadovoljen, da so se pred tremi leti po treznem premisleku v L-TEK-u le odločili za veliko naložbo in gradnjo novih prostorov v novi šentjernejski coni, saj so bili na obstoječem kraju utesnjeni.

»Sam sem že izpolnjeval pogoje za upokojitev, a sem še ostal in se nisem odločil za prodajo podjetja, ki tako ostaja v slovenskih rokah. To in nova naložba sta vsem zaposlenim dala novo vnemo, podjetje je na novo zaživelo – postali smo konkurenčni na trgu, sposobni smo dobiti večje in resnejše projekte, saj imajo naše stranke v tujini visoke zahteve, zato smo res veseli,« pove Luzar.

30 novih zaposlitev

Novo, moderno urejeno stavbo so postavili na šest tisoč kvadratnih metrih, v njej pa je še nekaj prostora za širitve, če bo to potrebno. Kot pravi Luzar, stranke želijo, da poleg proizvodnje elektronike tu stvari tudi testirajo, zapakirajo in jih pošljejo. »Skratka, dobrodošel je celoten servis s čim manj vmesnimi postajami. Tako smo bolj povezani s partnerji, cenovno ugodnejši, za nas pa to pomeni tudi nova delovna mesta,« pravi Luzar.

V podjetju je zdaj zaposlenih 90 delavcev, trideset jih je »prinesla« selitev. V glavnem prihajajo z dolenjskega in posavskega konca. Potrebujejo tako navadne delavce za pakiranje kot operaterje s srednjo elektro šolo, v razvoju pa prednjačijo inženirji, večina elektro stroke.

Dobra ekipa

Radko Luzar se zaveda, da je dobra ekipa ključ in motor podjetja, zanj so pomembni vsi členi, v razvojnem oddelku in proizvodnji. Zato se s sodelavci trudi za dobre kadre, do katerih, prizna, je v zadnjem času vse težje priti.

Zato v svoje vrste vabijo že dijake in študente, mnogi kasneje tu ostanejo. »Za strokovne kadre bi se morali pri nas bolj potruditi in jih obdržati doma, da ne odhajajo v tujino, saj je znanje zagotovilo za razvoj in zato največja vrednost,« je prepričan Luzar. Njegova desna roka je tehnični direktor Matej Slapšak.

Korona priložnost

Koronakrizo so v podjetju L-Tek – v nasprotju z mnogimi drugimi podjetji – več kot odlično prestali. »V tem času smo ne le delali, ampak garali, o čemer priča tudi 30-odstotna rast. Gradili smo stavbo, se selili, pridobivali nove stranke in razvojne projekte, skratka, bili smo še dejavnejši kot druga leta. Smo pač v takšni branži, da se nas koronakriza k sreči ni tako dotaknila in praktično niti en dan nismo bili popolnoma zaprti. Naše delo je sicer bilo moteno, delali smo tudi od doma, a strankam nikoli nismo prekinili dobavne verige,« pripoveduje direktor.

Njihova največja stranka je slovensko podjetje Dewesoft, za katero imajo skoraj polovico proizvodnje, to pa njihove izdelke proda naprej v tujino. Preostali pomembni partnerji L-Teka prihajajo iz Avstrije, Velike Britanije in Nemčije.

Nova kriza - nov izziv

V podjetju L-Tek se pripravljajo tudi na prihajajoče novo težko obdobje, povezano z rastjo cen energentov in vsesplošno draginjo. »Tu je nov izziv, gospodarska kriza bo vplivala verjetno na zvišanje naših cen, a dražitev energentov za nas ne bo kritična težava,« predpostavlja Luzar. Njihova nova stavba je namreč energetsko varčna, grajena po sodobnih standardih, ima tudi svojo sončno elektrarno, ki jo bodo v prihodnosti še povečali.

Podjetje, ki se ukvarja z elektroniko, pa kot mnoga tovrstna že dve leti zelo zadeva pomanjkanje čipov, kar rešujejo iz dneva v dan. Dolgoročnejše rešitve se z novo proizvodnjo čipov v Celovcu obetajo šele čez nekaj let, podobno je drugje po svetu, skratka, zdajšnja industrija ne zmore zadovoljiti 30-odstotnega povečanja potreb po čipih.

»Če bi bil material, bi bila naša rast še večja, a k sreči sodimo med manjše dobavitelje EMS, kar pomeni, da ne delamo za množično proizvodnjo, ampak za manjše serije, zahtevne proizvode, in tu vidimo nišo in priložnosti tudi naprej. Ker smo manjši, smo lahko bolj dinamični in hitreje prilagodljivi, to je naša prednost,« še pove Radko Luzar.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija