Pri Šentvidu pri Stični dnevi sekire in srečanje kovačev

3.9.2022 | 09:00

Foto: STA

Šentvid pri Stični - Poklic kovača v zadnjih desetletjih izumira. Zanimanje zanj si želijo povečati v Cehovskem društvu kovačev Slovenije. V ta namen že nekaj let pripravljajo dneve sekire in srečanje kovačev iz vse Slovenije, na katerem med drugim predstavijo to staro obrt in se pomerijo v različnih spretnostih. Letos bo prireditev pri Šentvidu pri Stični.

S prireditvijo, ki bo potekala v Lavričevi koči na Gradišču pri Šentvidu pri Stični, bodo začeli danes ob 10. uri, končali pa v nedeljo. Po besedah predsednika društva Alojza Vrbnjaka bodo med drugim prikazali prižig kovaškega ognja s kresilom, osnove uporabe jeklenice v gorah, izdelavo podkve in podkovanja konj ter izvedli mini prvenstvo v metu sekire v tarčo za otroke ter prvenstvo za mamice in očke.

Na srečanju bosta poleg ostalih kovačev prisotna dva kovača, ki bosta ves čas kovala prav za najmlajše. Ti se bodo lahko tudi sami poskusili v tej spretnosti.

Prikaz kovanja si bo mogoče ogledati tudi v nedeljo dopoldne in del popoldneva, od 16. ure naprej pa bo potekalo državno prvenstvo v metu Krpanove dvojne sekire, kjer se bo na koncu v finalu za naziv državnega prvaka pomerilo 10 najboljših tekmovalcev.

Na dogodku pričakujejo okoli 15 kovačev in več obiskovalcev kot v prejšnjih dveh letih, ki jih je krojila epidemija.

Namen srečanja je po besedah Vrbnjaka druženje kovačev in predstavitev poklica mlajšim generacijam. Poklic kovača, kot eden najstarejših poklicev, namreč po njegovih besedah hitro izumira. "Nekdaj je imela vsaka vas kovača, danes je v Sloveniji še vsega 10 učenih kovačev," ponazori.

Krivca za to vidi v neustreznem šolskem sistemu, ki prednost daje družboslovnih poklicem in vzpodbuja predvsem vpis v gimnazije, ter miselnosti v družbi, da gre za težek in umazan poklic. A, kot pravi, kovaštvo danes ni več tist klasični nekdanji poklic. "Je poklic, ki združuje tri ali štiri poklice, zahteva širok spekter opreme in znanja, tudi računalniškega, saj brez računalnikov ne gre več, hkrati pa se da z njim tudi dobro zaslužiti," dodaja.

STA; M. K.