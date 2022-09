Najprej na Brezje molit, potem pa krast

3.9.2022 | 11:00

Devet romskih sorodnic iz Šentjerneja in Krškega se je novembra lani podalo obiskati romarsko središče na Brezje, končalo pa se je s tatinskim pohodom, poročajo Slovenske novice. Dolenjke so po petih krajah v različnih gorenjskih trgovinah ujeli policisti in pristale so v priporu.

A prejele so mile kazni: samo dvema je kranjsko sodišče dosodilo zapor, drugim družbenokoristno delo.

Čeprav so vse brez službe (so pa na seznamu prejemnikov socialne pomoči), pa jih je večina smela kmalu zapustiti ječo, saj so brez težav plačale po 40.000 evrov in več varščine, še poroča časnik.

M. K.