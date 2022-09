EP v košarki: Pričakovanja igralcev in javnosti velika

Novo mesto - Do kod lahko seže Slovenija na evropskem košarkarskem prvenstvu? – Petrov: Če bodo vsi igralci zdravi, lahko znova osvojimo naslov evropskega prvaka – Petrov prevzel vodenje madžarske ekipe – Smodiš: Prvenstvo bo po igralski zasedbi zelo močno

Začelo se je evropsko prvenstvo v košarki za moške. Slovenija brani zlato kolajno, ki jo je osvojila pred petimi leti v Turčiji. Na pripravljalnih tekmah je naša izbrana vrsta prikazala všečno in učinkovito igro, spotaknila se je samo na generalki pred prvenstvom – v nedeljo je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo morala premoč priznati Nemcem. Kljub porazu pa pričakovanja košarkarjev in tudi javnosti ostajajo velika. Do kod lahko na letošnjem evropskem prvenstvu seže Slovenija, smo povprašali legendi dolenjske košarke in nekdanja reprezentanta, Matjaža Smodiša in Simona Petrova.

»Glede na pripravljalne tekme nam kaže zelo dobro. Smo v dobri formi, prepričan pa sem, da bodo igralci postopoma še dvignili svojo raven pripravljenosti. Veseli me, da za reprezentanco igrata tudi Luka Dončić in Goran Dragić, z njima je Slovenija košarkarska velesila, ki lahko odkrito meri na vrh. Mislim, da bi Slovenija, če bodo vsi igralci ostali zdravi, lahko znova osvojila naslov evropskega prvaka, kar si vsi želimo. V ožji krog favoritov po mojem mnenju sodijo še Srbi in Grki, ne smemo odpisati Francozov, Špancev in Litovcev,« je prejšnji teden za Dolenjski list povedal Simon Petrov, ki je zbral 11 nastopov z reprezentanco.

ZNOVA KOT TRENER

Petrov je športno pot končal pred desetimi leti. V bogati karieri je med drugim igral za Krko, Union Olimpijo, francoski Asvel in italijanski Avellino. S francoskim velikanom je osvojil francosko prvenstvo, enkrat je postal slovenski prvak z Olimpijo, štirikrat pa s Krko. Po košarkarski upokojitvi je zaplul v trenerske vode, kot glavni trener je najprej vodil Slovan, med letoma 2017 in 2019 pa tudi matični klub iz Novega mesta. Nato je skočil še v podjetniške vode, zdaj pa se spet vrača v košarko. Pred meseci so stik z njim navezali vodilni v madžarskem prvoligašu OSE Lions iz Oroszlanyja, ki leži 55 km zahodno od Budimpešte. »Predstavili so mi vizijo kluba in kaj pričakujejo od mene. Gre za zelo mlad, a ambiciozen klub, ki daje velik poudarek vzgoji svojih košarkarjev, s katerimi se želijo prebiti v vrh. V madžarskem državnem prvenstvu je tudi pravilo, da mora biti v vsaki ekipi v prvem polčasu vsaj en mlad igralec,« je dejal Petrov, ki je z Madžari hitro našel skupni jezik in podpisal pogodbo za dve leti. »Pogrešal sem že košarko, ki bo vedno moja velika ljubezen. Družina je ostala v Novem mestu, kadar imam čas, pa se vrnem domov,« še dodaja 46-letni Petrov.

MALO UMIRITI ŽOGO

Njegov rojak Matjaž Smodiš, trikratni prvak Evrolige in nekdanji kapetan slovenske reprezentance, za katero je zbral 51 nastopov, ocenjuje, da bo zelo težko ponoviti izjemen carigrajski uspeh. »Uvrščajo nas med glavne favorite za zmago, vsi nas že kar vidijo v finalu 18. septembra v Berlinu, a malo je treba umiriti žogo. Zavedati se moramo, da bo letošnje prvenstvo po igralski zasedbi zelo močno. Pričakovanja javnosti so velika, tudi fantje razmišljajo o medalji. Če nam jo bo uspelo osvojiti, bomo še enkrat dokazali, da smo evropska in svetovna velesila. A pot do tja je še dolga, dobro igro s prijateljskih tekem bo treba pokazati tudi na prvenstvu, kjer se vse začenja z ničle. Pomembno bo, da bodo igralci ostali zdravi, da bodo lahko na tekmah prispevali svoj delež. Med glavne favorite po mojem mnenju sodijo še Srbi in Grki, ne smemo odpisati Francozov, tu so še Španci in tiha Litva,« pravi Smodiš.

Slovenija se bo na evropskem prvenstvu najprej pomerila z Litvo, v nadaljevanju pa še z Madžarsko (op. ur.: medtem so Slovenci že premagali Litvo z 92:85, tekma z Madžarsko je na sporedu nocoj), Bosno in Hercegovino, Nemčijo in na koncu skupinskega dela še s Francijo.

