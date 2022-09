Potresni sunek pri Vinici; padel z drevesa in se hudo poškodoval

3.9.2022 | 18:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.51 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 90 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Vinice pri Črnomlju. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci občine Črnomelj.

Padel z drevesa

Ob 12.24 je v naselju Križmani, občina Osilnica, moški padel z drevesa in se pri tem hudo poškodoval. Reševalci NMP Kočevje so poškodovanca oskrbeli na kraju, helikopter SV z dežurno ekipo HNMP pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Osilnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Nevarne najdbe

Ob 12.03 so na Mirni, v gozdu pri gradu, našli več neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske in ljubljansko-gorenjske regije so na kraju najdbe uničili tri ročne bombe in 15 kosov pehotnega streliva. Najdbe so italijanske izdelave, vse ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Ob 13.45 so tudi v gozdu pri Uršnih selih, občina Novo mesto, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Tudi tam so pirotehniki na kraju najdbe uničili ročno bombo, italijanske izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne.

