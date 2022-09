Biografija Matjaža Tomljeta, legende slovenskega avtomobilizma: ''Vse je usoda''

4.9.2022 | 13:30

Matjaž Tomlje je daleč najboljši slovenski dirkač z avtomobili. Leta 1994 je osvojil bronasto kolajno na legendarni vzdržljivostni dirki 24 ur Le Mansa in s tem enega največjih dosežkov slovenskega avtomobilizma. Poleg športnega uspeha je ob vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki zgradil dirkališče, ki so mu napovedovali prihodnost avstrijskega Zeltwega, ter sestavil dirkalno ekipo formule 3000, ki je bila pred leti zadnja postojanka na poti v formulo 1. Malo pred svojim 70. rojstnim dnem, ko je v Novem mestu prišel na svet, je Tomlje izdal še biografijo, tako da bo njegova zgodba ostala zapisana.

»S to knjigo sem želel povedati mladim ljudem, da je vse možno. Meni je uspelo, sicer se nerad hvalim, vedno raje dodam, da je to neka povezava trdega dela in usode, zato je tudi naslov knjige Vse je usoda,« je povedal Tomlje na predstavitvi knjige.

Dodal je še: »Pred skoraj 70. leti sem se rodil na Dolenjskem, v Novem mestu, in od tam odšel naprej v svet z veliko željo, da kaj naredim v življenju. Nekaj je uspelo, nekaj pa še bo. Knjiga je nekaj posebnega, ker ni klasična.Tekst je opremljen s številnimi slikami, saj slika več pove kot 1000 besed. V knjigo so najprej predstavljeni moji starši in moja mladost, potem pa naprej moje življenje in kariera ter ljudje, ki so mi stali ob strani.«

