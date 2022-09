Po dveh letih na ulicah Ribnice spet tradicionalni Ribniški sejem

4.9.2022 | 09:00

Foto: arhiv DL

Ribnica - Potem ko so morali zadnji dve leti zaradi zaostrenih epidemioloških razmer tradicionalni Ribniški sejem odpovedati, se letos ta največja turistično-etnološka prireditev v Sloveniji vrača. Tako si bo danes na ulicah Ribnice mogoče znova ogledati in kupiti suhorobne in druge izdelke. Dogajanje bo spremljal tudi obširen zabavni program.

Središče Ribnice bodo danes znova zavzele stojnice, ki se običajno šibijo pod izdelki domačih in gostujočih rokodelcev. Na voljo bo vse, od žlic, metel, zobotrebcev ter lesenih in lončenih posod, pa tudi veliko drugih stvari, obljubljajo organizatorji, Turistično društvo Ribnica.

Poleg sejemskih razstavljavcev, ki svoje izdelke pripeljejo od blizu in daleč, bodo odprte vse domače ribniške trgovine, razstave, Rokodelski center Ribnica, ribniška farna cerkev sv. Štefana, v letnem gledališču pa se bo odvil zabavni program.

Letošnje dogajanje bo sicer zaradi boljše preglednosti in lažje izbire povezano v štiri sklope: živi rokodelski prikazi, ribniška kultura, fina kulinarika in zabava.

Med rokodelskimi prikazi bo moč najti številne rokodelce, ki bodo na sejmu v živo prikazovali, kako izpod njihovih prstov nastajajo razni uporabni in lepi izdelki.

V okviru sklopa ribniška kultura bosta razstavljala Galerije Miklova hiša in Muzeja Ribnica v gradu. V slednjem bo na ogled tudi prvi 3D tiskalnik za glino v Sloveniji.

V okviru fine kulinarike se bo med drugim odvijal znameniti Fižolov dan v organizaciji Vaškega etnološkega turističnega društva Hrovača. Svoje specialitete bodo pripravili tudi lovska in ribiška družina ter gobarji.

Umanjkalo ne bo niti drugo sejemsko dogajanje - od plezanja na Plečnikov zvonik pod budnim očesom Plezalnega kluba Ribnica do atraktivnega tekmovanja številnih domačih skupin na Suhorobarskih igrah.

Tudi letos bo potekal Rokodelski festival, ki letos doživlja že svojo 21. različico. Na njem bodo svoje posebne umetelne in uporabne rokodelske izdelke ponudili mnogi slovenski rokodelke in rokodelci.

STA; M. K.