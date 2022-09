FOTO: Podvodni brezdomci letos niso imeli veliko dela

4.9.2022 | 14:40

Letošnji izplen odpadkov na dnu reke Krke v Novem mestu je bil razveseljivo skromen. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potapljači novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti so včeraj pripravili že 29. ekološko akcijo Potapljači za čisto Krko. Tudi letos so se skupaj z gosti iz več slovenskih potapljaških klubov lotili dna reke Krke v Novem mestu in temeljito prečesali območje od Pumpnce pa do Kandije in z zadovoljstvom ugotovili, da vsaj nekaj naslednjih let tu ne bo treba več čistiti in da se bodo prihodnje leto s svojo akcijo lahko preselili kam drugam, kjer jih čaka več odpadkov.

Razen nekaj starejši odpadkov, ki so jih spregledali v minulih letih ali pa so šele letos pogledali iz mulja, in par malenkosti, ki so jih razposajeni faloti, najbrž podkrepljeni s katero od dovoljenih ali pa prepovedanih opojnih substanc, zmetali v Krko v zadnjem letu, med tem je bil tudi en Tušev nakupovalni voziček in prometni znak za obvoz za Stransko vas, večje količine odpadkov ni bilo videti, čeprav je bila tokrat Krka precej bistra in vidljivost pod vodo zelo dobra.

Tale znak na dnu Krke zagotovo ni kazal v pravo smer. (Foto: I. Vidmar)

Glede na to, da letos Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki je zaradi gradnje brvi v Kandiji ostal brez klubskih prostorov in skladišča pri nekdanjem domu TVD Partizan in začasno domuje v servisnem objektu pri športnih igriščih na Loki, opremo pa skladišči v novomeškem Gasilsko reševalnem centru v Ločni, si tokrat prav množične udeležbe na akciji niso mogli privoščiti, kljub temu pa je v akciji sodelovalo 47 potapljačev, pod vodo pa se jih je podalo devetnajst.

Kot je povedal predsednik Kluba za podvodne aktivnosti Davorin Jordan, za prihodnje leto, ko naj bi bilo potapljaško društvo že vseljeno v nove prostore, načrtujejo ponovno množičnejšo čistilno akcijo, s katero bodo proslavili tudi petdesetletnico delovanja kluba, ki ga je leta 1973 ustanovila skupina novomeških ljubiteljev podvodnega sveta na čelu z Marjanom Moškonom, Dragom Lesom, Jožetom Smodejem, Sandijem Mikulanom, Matjažem Verbičem in drugimi.

I. Vidmar

