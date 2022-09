Intenzivna preiskava sinočnjega umora se nadaljuje, osumljenec prijet

4.9.2022 | 16:10

France Božičnik danes pred PU Novo mesto (Foto: PU NM)

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik je popoldne v Novem mestu predstavil dosedanje aktivnosti intenzivne kriminalistične preiskave sinočnjega umora v Brezju.

Kot smo poročali, so poročila o streljanju na glavni cesti Mirna Peč – Novo mesto, pri Brezju, na številki 113 prejeli okoli desetih zvečer. Na kraj dogodka so napotili več policijskih patrulj, kasneje so se v aktivnosti vključili tudi kriminalisti in policisti s službenimi psi. Po prvih ugotovitvah naj bi 25-letni Mirko Pilinger iz Brezja ustrelil 22-letnega Novomeščana iz Poganške ulice. V streljanju so bile ranjene še tri osebe, ženska in dva moška, stari med 19 in 27 let, ki so jih prepeljali v novomeško splošno bolnišnico. Enega od njih, moškega s poškodbami glave, so odpeljali naprej na zdravljenje v UKC Ljubljana. Po zadnjih podatkih ni življenjsko ogrožen.

Med enajsto zvečer in drugo uro zjutraj je bilo več policistov tudi pred novomeško urgenco, saj se je tam zbralo okoli sto ljudi, ki so poznali poškodovane in pokojnega. Izgredov ni bilo.

Zaradi opravljanja ogleda kraja je bila cesta Mirna Peč – Novo mesto pri Brezju zaprta do tretje ure zjutraj. Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica, z dežurnim okrožnim državnim tožilcem, ob strokovni pomoči forenzičnih strokovnjakov sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto in inštituta za sodno medicino iz Ljubljane.

Mirko Pilinger je bil že velikokrat v policijskih postopkih.

25-letnemu osumljencu, ki ga je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov iz področja javnega reda, so nekaj pred pol osmo zjutraj policisti odvzeli prostost in je v policijskem pridržanju.

Za pokojnega je preiskovalna sodnica odredila sodno obdukcijo, za osumljenca pa strokovni pregled, da se ugotovi morebitna prisotnost mamil, psihoaktivnih zdravil ali alkohola.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave in policisti širšega območja Dolenjske, Posavja in Bele krajine nadaljujejo z aktivnostmi zbiranja obvestil. Nadaljujejo z ogledom treh vozil, ki so jih ponoči zasegli (enega naj bi vozil osumljeni, v drugih dveh so bile poškodovane osebe). Pri aktivnosti sodelujejo vodniki službenih psov, s psi, specializiranimi za iskanje orožja, prav tako za pregled terena uporabljajo policijski brezpilotni letalnik.

Policisti so se zahvalili tudi medijem za hitro objavo poziva o iskanju nevarnega osumljenca ter vsem občanom, saj je bilo na številko policije 113 in anonimno številko policije 080 1200 prejetih precej klicev, ki bipomagali pri prijetju osumljenca, če bi se iskanje nadaljevalo. Do hitrega prijetja je prišlo tudi zaradi policijske vztrajnosti, so še dejali v današnji izjavi za javnost.

