Pogrešan mladoletnik

4.9.2022 | 16:05

Rok Korinšek

Svojci pogrešajo 17-letnega Rok Korinška iz Zagorja. Nazadnje je bil viden v soboto. Pogrešani je visok 175 centimetrov, je suh, ima kratke svetle lase in modre oči. Od doma je odšel oblečen v rdečo kratko majico, temne kratke hlače in rdeče-črne superge, pri sebi ima manjši črno-bel športni nahrbtnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so še navedli, obstaja verjetnost, da se pogrešani nahaja na območju Ljubljane.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi, vsi, ki bi lahko karkoli vedeli, se lahko obrnejo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.

M. K.