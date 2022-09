Pogrešan mladoletnik (dopolnjeno: našli so ga živega in zdravega)

4.9.2022 | 16:05

Rok Korinšek

Svojci pogrešajo 17-letnega Rok Korinška iz Zagorja. Nazadnje je bil viden v soboto. Pogrešani je visok 175 centimetrov, je suh, ima kratke svetle lase in modre oči. Od doma je odšel oblečen v rdečo kratko majico, temne kratke hlače in rdeče-črne superge, pri sebi ima manjši črno-bel športni nahrbtnik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so še navedli, obstaja verjetnost, da se pogrešani nahaja na območju Ljubljane.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi, vsi, ki bi lahko karkoli vedeli, se lahko obrnejo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.

Dodano 5.9. ob 7.30:

PU Ljubljana sporoča: ''Včeraj smo vas zaprosili za objavo podatkov pogrešanega mladoletnega Roka Korinška v medijih. Oseba je bila na podlagi anonimnega obvestila najdena in je z njo vse vredu. Klicatelju se zahvaljujemo za pomoč.''

M. K.