FOTO: V Prečni trčila avto in avtobus; iz gorečega hleva rešili živali

5.9.2022 | 07:00

Davišnja nesreča v Prečni (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Danes zjutraj ob 5.36 sta v Prečni pri Novem mestu trčila avtobus in osebno vozilo. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Cesta je bila zaradi nesreče zaprta.

Prali cesto

Včeraj ob 11.51 so na Mirnopeški cesti v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto oprali okoli 150 kvadratnih metrov onesnaženega cestišča.

Zagorelo v večjem hlevu

Tako je gorelo ostrešje v naselju Retje. (PGD Hrib-Loški Potok)

Znani je nekaj podorobnosti sobotnega požara v Retjah, o katerem smo že poročali. Ugotovljeno je bilo, da je iz doslej še neznanega razloga zagorelo v večjem hlevu. Gasilci so požar pogasili in iz hleva rešili živali ter nekaj kmetijske mehanizacije. Kljub temu je na objektu in predmetih, ki so pogoreli, nastala večja gmotna škoda.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU na izvodu DRAGA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE na izvodu VINA GORICA PROTI CERKVI;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELŠINJA VAS na izvodu VAS LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Praprotnica, nizkonapetostno omrežje –Praprotnica;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje, nizkonapetostno omrežje-Janežič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.