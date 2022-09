Krka z novo zmago ostaja na vrhu 2. SNL; poraz Krškega

5.9.2022 | 08:20

Simbolna slika (foto: arhiv DL; R. N.)

Nogometaši Krke ostajajo na vrhu lestvice 2. slovenske lige. V 6. krogu so v gosteh z 1:0 premagali Beltince. Josip Krznarić je bil edini strelec na tekmi, potem ko je v 90. minuti zadel z bele pike.

Na drugih sobotnih tekmah je velenjski Rudar z 2:0 premagal Brinje Grosuplje, Bilje so z 2:1 zmagale v gosteh pri Dobu, potem ko je Bamba Susso v 95. minuti unovčil enajstmetrovko, Primorje pa z 1:0 pri Jadranu.

Nedeljske tekme

Nogometaši Aluminija so dobili derbi 6. kroga 2. SNL proti Nafti. V Lendavi so zmagali s 3:1 in na samem vrhu razpredelnice spet ujeli vodilno Krko. Za Nafto je bil to prvi poraz v prvenstvu.

Najbolj prepričljivo zmago v 6. krogu so zabeležili igralci Ilirije, ki so v gosteh 4:0 premagali Fužinar, kar tri gole je dosegel novinec v ekipi Matej Poplatnik.

Nadaljuje pa se kriza kranjskega Triglava. Tokrat je doma izgubil proti Rogaški in z le eno točko zaseda zadnje mesto na lestvici.

V četrti nedeljski tekmi je Ketty Emmi&Impol z 2:1 ugnal Krško.

- sobota, 3. september:

ROLTEK DOB - VITANEST BILJE 1:2 (0:0)

* Dob, gledalcev 100, sodniki: Novarlić, Benc, Lahovič.

* Strelci: 0:1 Dom. Jalinous (52.), 1:1 Kunstelj (69./11 m), 1:2 Susso (95./11 m).

* Dob: Fermišek, Avbelj (od 88. Ciglar), Račić, Černe (od 70. Gajič), Kunstelj, Zenković, Petek (od 12. Dajčman), Krupić (od 70. Levec), Makovec, Židan, Kasnik.

* Bilje: Nabergoj, Hadžić, Kladar, Dan. Jalinous (od 88. Budić), Erniša, Doplihar, Humar, Seliškar, Dom. Jalinous (od 83. Žejen), Susso, Pori (od 66. Štrukelj).

* Rumeni kartoni: Zenković, Kunstelj; Hadžić, Dom. Jalinous, Seliškar.

* Rdeči karton: Kunstelj (94.).

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - KRKA 0:1 (0:0)

* Beltinci, gledalcev 450, sodniki: Jazbec, Mikača in Čiča.

* Strelec: 0:1 Krznarić (90./11 m).

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Ptiček, Zorman, Pihler, Kosi (od 84. Baligač), Grobelnik (od 71. Mörec), Ščernjavič (od 71. Đurak), Sočič, Čakš (od 61. Kralj), Žaler, Rantaša.

* Krka: Šušković, Mešanović (od 74. Đapo), Ejup, Bedek, Marcius (od 89. Horvat), Lipec, Krznarić, Zakrajšek, Kapitanović (od 74. Jelavić), Blaževski (od 84. Prodanović), Marijanović.

* Rumeni kartoni: Žaler, Kosi; Lipec, Krznarić, Ejup.

* Rdeči kartoni: Žaler (89.).

JADRAN DEKANI - PRIMORJE 0:1 (0:1)

* Dekani, gledalcev 72, sodniki: Česen, Brezar in Buh.

* Strelec: 0:1 Paljk (15.).

* Jadran Dekani: Gabrić, Stepančič, Gotovac (od 38. J. Cukjati), Vranješ, Meštrić, F. Cukjati, Klavora (od 55. Iličić), Vitezica, Demiri (od 38. Đuričin), Fortuna (od 75. Rudonja), Ljutić (od 46. Babič).

* Primorje: Rener, Dobnikar, Nunić (od 69. Demirović), Gulič, Zavnik (od 89. Proleta), Paljk (od 46. Fogec), Badžim, Dedić, Valentić, Čandić (od 55. Peixoto), Sagitov (od 55. Džuzdanović).

* Rumeni kartoni: Meštrić, Fortuna; Gulič, Dedić, Nunić, Fogec, Rener, Džuzdanović.

* Rdeči karton: /.

RUDAR VELENJE - BRINJE GROSUPLJE 2:0 (2:0)

* Velenje, gledalcev 150, sodniki: Rađević, Horvat in Dedić.

* Strelca: 1:0 Kosić (20.), 2:0 Martinović (29.).

* Rudar Velenje: Sekulić, Bićanić, Tubić, Kosić, Jovanović (od 73. Majcenovič), Spudić (od 61. Wirekoh), Barone (od 88. Verbič), Kočar, Martinović (od 61. Vošnjak), Karabatić, Bošković (od 88. Kanceljak).

* Brinje Grosuplje: Kisovec, Šparovec, Mahič (od 80. Pucihar), Klančnik, Ostojič (od 65. Djelovci), Kovač (od 50. Čož), Dergić, Beguš (od 65. Tomšič), Ćoralić (od 80. Shaini), Pušnik, Boh.

* Rumeni kartoni: Bićanić, Martinović, Bošković; Beguš, Djelovci, Šparovec.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 4. september:

NAFTA 1903 - ALUMINIJ 1:3 (0:0)

* Lendava, gledalcev 500, sodniki: Kondić, Pospeh, Brezovar.

* Strelci: 0:1 Marinšek (54.), 0:2 Brest (68.), 0:3 Skiba (76.), 1:3 Oštrek (78., 11-m).

* Nafta 1903: Kiss, Dinnyes (od 69. Sulejmanović), Urh, Brkić (od 69. Čavara), Haljeta, Oštrek, Szabo, Florjanc (od 61. Stare), Papp (od 51. Drk), Igrec (od 61. Feher), Gergö.

* Aluminij: Banić, Martić, Crnčec, Frešer (od 90. Medved), Zukić (od 86. Schaubach), Skiba, Marinšek, Bizjak (od 46. Borovnik), Jagić, Jovan (od 86. Munić), Brest (od 90. Kmetec).

* Rumeni kartoni: Haljeta, Sulejmanović; Martić, Bizjak, Zukić, Crnčec.

* Rdeč karton: /

FUŽINAR VZAJEMCI - ILIRIJA 1911 0:4 (0:1)

* Ravne na Koroškem, gledalcev 55, sodniki: Jerič, Brezar, Gerkman.

* Strelci: 0:1 Poplatnik (45.), 0:2 Piskule (62.), 0:3 Poplatnik (73.), 0:4 Poplatnik (79.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Pesjak, Zubanović, Plaznik (od 60. Turičnik), Paradiž, Vujčić, Lima, Jozić (od 70. Gyimaha), Ibrian, Grešovnik, Posinković.

* Ilirija: Džafić, Gorenc Stanković, Klemenčič (od 88. Bošnjović), Ivkič, Tomiček (od 60. Brkić), Djermanović (od 88. Urtelj), Piskule, Poplatnik (od 80. Golob), Kepic, Huč (od 80. Slaviček), Mlakar.

* Rumen karton: Jozić.

* Rdeč karton: /

TRIGLAV KRANJ - ROGAŠKA 0:1 (0:0)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Begič, Švarc, Kolenc.

* Strelec: 0:1 Musulin (72.).

* Triglav Kranj: Čadež (od 76. Jakupovič), Šalja, Skok Jekovec (od 61. Kim), Jakupovič, Kopač, Čeh (od 61. Pantelić), Bregar, Vuković, Matko, Bobarić (od 79. Petrović), Ivetić.

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Rantuša Lampreht, Majcen, Anković (od 61. Neskič), Alves, Pavlović (od 88. Dolovski), Gobec, Matošević, Musolin (od 82. Kantužer), Tomašković.

* Rumeni kartoni: Šalja, Ivetić, Čeh, Kregar, Petrović; Matošević, Gobec, Tomašković.

* Rdeč karton: /

KETY EMMI&IMPOL BISTRICA - KRŠKO 2:1 (1:0)

Slovenska Bistrica, gledalcev 350, sodniki: Gergič, Dedić, Jonke.

* Strelci: 1:0 Kapun (2)., 1:1 Lovrić (57.), 2:1 Havelka (81., 11-m).

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Dabanovič, Vidmar, Klašnja, Kujović, Bračko, Ferčič, Havelka, Koprivc, Ploj, Šlamberger, Kapun.

* Krško: Goričar, Lesjak, Musa, Rudonja, Hanžek, Shimba, Antunović, Brekalo, Kunštić, Petrak, Arapović.

* Rumeni kartoni: Havelka, Ploj, Ferčič; Kunštić, Petrak.

* Rdeč karton: /

* Lestvica:

1. Krka 6 5 1 0 11:2 16

2. Aluminij 6 5 1 0 9:2 16

3. Vitanest Bilje 6 4 0 2 12:13 12

4. Nafta 1903 6 3 2 1 13:7 11

5. Beltinci Klima Tratnjek 6 3 1 2 10:7 10

6. Ilirija 1911 6 2 3 1 10:4 9

7. Rogaška 6 2 3 1 6:5 9

8. Rudar Velenje 6 2 2 2 8:5 8

9. Kety Emmi&Impol Bistrica 6 2 2 2 5:5 8

10. Primorje 6 2 1 3 5:10 7

11. Fužinar Vzajemci 6 2 0 4 11:14 6

12. Roltek Dob 6 1 3 2 8:11 6

13. Jadran Dekani 6 1 2 3 7:8 5

14. Krško 6 1 2 3 7:11 5

15. Brinje Grosuplje 6 0 2 4 3:10 2

16. Triglav Kranj 6 0 1 5 3:14 1

STA; M. K.