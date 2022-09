Martin Bratanič nič več direktor Borzena

5.9.2022 | 09:00

Martin Bratanič (Foto: arhiv DL)

Nadzorni svet operaterja trga z elektriko Borzen je zamenjal direktorja družbe Martina Brataniča. Na njegovo mesto je imenoval dosedanjega direktorja energetskega področja v podjetju Boruta Rajerja, so potrdili v Borzenu. Bratanič je bil sicer imenovan v času vlade Janeza Janše, družbo je vodil od novembra 2020.

Kot so, potem ko so o menjavi poročali v časniku Finance, pojasnili v Borzenu, so nadzorniki Rajerja imenovali za mandatno obdobje dveh let, vendar najdlje do imenovanja direktorja s polnim mandatom.

Že objavljen razpis

Skladno z določili akta o ustanovitvi družbe so takoj sprožili potrebne postopke za imenovanje direktorja s polnim mandatom. Tako je danes že objavljen razpis za direktorja družbe. Zainteresirani kandidati morajo prijavo poslati najpozneje do 3. oktobra.

Kandidati morajo izpolnjevati v razpisu določene pogoje. K prijavi morajo predložiti dokazila in program razvoja družbe za mandatno obdobje petih let.

Bratanič je bil na direktorsko mesto za petletni mandat imenovan v začetku novembra 2020. Mesto je zasedel po predčasnem odhodu Karola Petra Peršolje.

Vlada Roberta Goloba je že na prvi seji zamenjala nadzorni svet Borzena, hkrati pa tudi nadzorna sveta sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega sistema Eles in Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO).

Pred kratkim je državni Slovenski državni holding (SDH), kjer je vodenje prevzel Žiga Debeljak, zamenjal tudi nadzornike državnega trgovca z energijo Gen energija.

Sledila naj bi menjava na vrhu Gen energije, ki jo trenutno vodi Blaž Košorok, neuradno je slišati, da se obetajo tudi menjave v nadzornem svetu Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), pričakujejo se še menjave v elektrodistribucijskih podjetjih.

STA; M. K.