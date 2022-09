175 kilometrov dolgo pot prijateljstva od Cankove do Šmarjete prehodili v štirih dneh

5.9.2022 | 13:00

Ekipa pohodnikov se je v Šmarjeto odpravila kar iz Cankove in opravila 175 kilometrov - peš! (Foto: Športno društvo Genau)

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice goji dobre odnose s pobrateno občino Cankova iz Prekmurja, k čemur gotovo sodi tudi pot prijateljstva. Ta je zaživela pred osmimi leti, letos pa je enajst pohodnikov iz obeh občin znova premagalo okrog 175-kilometrsko razdaljo, od Cankove do Šmarjete.

Gre za velik in ne prav lahek podvig in izziv, a kljub temu nekaj pohodnikov vztraja že vseskozi. Med njimi je tudi najstarejši pohodnik Ivan Petančič – Ičo iz šmarješkega konca.

Za pot, ki jo organizira Športno društvo Genau, so tudi letos potrebovali štiri dni hoje, vseskozi jim je podporo nudila tričlanska ekipa. Nekaj žuljev je seveda bilo, a drugih težav ne in pohodniki so konec tedna srečni in zadovoljni prispeli na cilj.

Na Karlovškovem trgu v Šmarjeti jim je za dobrodošlico zaigrala Godba na pihala Šmarješke Toplice, sprejel pa jih je tudi šmarješki župan Marjan Hribar. Skupaj z županskim kolegom Danilom Kacjanom iz občine Cankova sta obljubila, da se na jubilejni poti prijateljstva prihodnje leto pohodnikom pridružita vsaj del trase.

Kot je že običajno, je tudi letošnja pot prijateljstva imela dobrodelno noto – sredstva so zbirali za dokončanje vrtca na Cankovem. Prispevek lahko zainteresirani nakažejo na društveni račun: Športno društvo Genau; Cankova 67B, 9261 Cankova; TRR: SI56 6100 0001 9362 711; namen: pohod prijateljstva 2022.

Prihodnja jubilejna, 10. pot prijateljstva, bo potekala v drugo smer, kar pomeni, da se bo pričela v Šmarjeti, cilj pa bo v Cankovi.

L. Markelj