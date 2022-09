FOTO: Odprli most in podelili priznanja

5.9.2022 | 13:45

Trak na mostu so prerezali (z leve) Janez Kraševec, Marija Možina, Damjan Kodrič in Ivan Molan.

Damjan Kodrič, Marjan Lopatič, predsednik Kulturno - Turističnega društva Boršt Silvester Lopatič, predsednik Motokluba Škorpijon Gregor Lovše (Srečko Hribar, David Smukovič, Janez Žakelj in Andrej Pažur

V vlečenju vrvi je zmagala ekipa desnega brega, ki je bila močnejša v obeh preizkusih. (Vse foto: M. L.)

Cerklje ob Krki - Most čez Krko v Cerkljah ob Krki je zdaj tudi uradno odprt, potem ko so v soboto na njem slovesno prerezali trak. Most so tako predali namenu sto let potem, ko so prvi most tu zgradili leta 1922. Trak bodo prerezali in s tem uradno odprli most brežiški župan Ivan Molan, predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, predstavnik cerkljanske vojašnice Jerneja Molana podpolkovnik Janez Kraševec in direktorica podjetja Rafael Marija Možina.

Dokončno so odprtje potrdili z vlečenjem vrvi. Zmagala je ekipa z desnega brega Krke, ki je na svojo stran sredinske črte na mostu povlekla ekipo levega brega.

Most sta blagoslovila sedanji cerkljanski župnik Andrej Pažur ob pomoči gosta, dosedanjega župnika Janeza Žaklja.

Tokratnega so začeli graditi ob koncu konec lanskega januarja. Zaradi mile zime in nizkega vodostaja je gradnja potekala zelo hitro, kar je omogočilo predčasni zaključek. 22. aprila 2021 je po njem ponovno stekel promet.

»Danes je za našo krajevno skupnost velik in prav poseben dan. Dan, ki smo ga čakali in se nanj pripravljali že dlje časa. Danes smo združili kar dvoje, celo troje. Otvoritev mostu, podelitev priznanj in plakete ter na koncu še druženje ob glasbi in plesu ali po domače vaško veselico,« je povedala povezovalka sporeda Patricija Haler.

Zbrane so nagovorili predsednik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, brežiški župan Ivan Molan in predstavnik cerkljanske vojašnice Jerneja Molana podpolkovnik Janez Kraševec.

Spored sta začela pevski zbor Dom s himno in domačin Toni Marinček z recitacijo lastne pesmi OB reki Krki. Nastopili so tudi Anamarija Merljak z besedilom o gradnji prvega mostu, nekdanji cerkljanski župnik Janez Žakelj z recitacijo avtorske pesmi o Krki, nekdanja učiteljica osnovne šole Cerklje ob Krki Stanka Pucko z recitacijo svoje pesmi ter učenci osnovne šole Cerklje ob Krki učiteljice Jasmine Vučič, ki so zapeli himno šole. Kot solistka je ob kitarski spremljavi Vučičeve zapela Veronika Pangerčič.

Podelili so priznanji krajevne skupnosti Cerklje ob krki, prejela sta ju Srečko Hribar iz Bušeče vasi za večletno udejstvovanje na športnem področju in David Smukovič iz Račje vasi za večletno udejstvovanje na kulturnem - književnem področju. Nekdanjemu župniku Janezu Žaklju so podelili plaketo. Sedanjemu župniku Andreju Pažurju pa so izrekli dobrodošlico v Cerkljah ob Krki.

Podelili so tudi jubilejni priznanji, dobitnika sta Moto klub Škorpijon za 30 let delovanja in Kulturno-turistično društvo Boršt za 10-letnico. Podelili so tudi zahvalo, prejel jo je Marjan Lopatič, dolgoletni prizadevni tajnik krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. »V imenu sedanje sestave sveta krajevne skupnosti s predsednikom Damjanom Kodričem ti izrekamo veliko zahvalo in priznanje za tvoj trud,« je poudarila Patricija Haler.

M. L.

Galerija