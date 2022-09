Prebilič zbral dovolj podpisov za nastop na predsedniških volitvah, podpira ga tudi stranka Vesna

5.9.2022 | 14:45

Foto: J. Š. N

Ljubljana/Kočevje - Kočevski župan Vladimir Prebilič je zbral dovolj podpisov za vložitev kandidature za predsednika republike. Koliko podpisov je zbral, danes še ni želel razkriti, je pa Prebiliča danes kot kandidata javno podprla tudi stranka Vesna. Če bo izvoljen za predsednika republike, bo Prebilič oblikoval funkcijo svetovalca za podnebno politiko.

Čeprav Prebilič že izpolnjuje pogoje za nastop na volitvah za predsednika republike, bo nadaljeval zbiranje podpisov, ki jih potrebuje za vstop v predsedniško tekmo. Priložnost sodelovanja namreč želi dati tudi podpornikom na periferiji, ki zaradi nedostopnosti storitev državne uprave doslej niso imeli priložnosti za oddajo podpore oz. jim je bila ta otežena, je poudaril na današnji novinarski konferenci, ki jo je pripravil skupaj s stranko Vesna. V vodstvu stranke so Prebiliča namreč soglasno podprli kot najboljšega kandidata za predsednika republike, sklenili so tudi sporazum o medsebojnem sodelovanju.

Za sodelovanje so se odločili, ker so skupaj prepoznali teme okoljske trajnosti kot tiste, ki jih je treba skupno naslavljati in kjer lahko predsednik države igra ključno vlogo pri umeščanju te problematike na aktualno politično agendo. Oboji menijo tudi, da potrebuje Slovenija predsednika, ki bo prešel od besed k dejanjem, kajti edina prihodnost, ki je sploh možna, je zelena, so poudarili.

"Nujno je, da generacijam mladih omogočimo dobre pogoje za življenje, in ustrezno naslavljanje trajnostnega razvoja je edina pot do tja," je poudaril Prebilič. V primeru izvolitve bo oblikoval funkcijo svetovalca za podnebno politiko, preko katere bi vsakokratno oblast spodbujal k sistemskemu reševanju okoljskih težav. Prepričan je namreč, da Slovenija potrebuje "nekoga, ki bo dnevno opozarjal na okoljske izzive in kdo drug je lahko bolj poklican k temu kot predsednik republike," je poudaril.

Po mnenju sopredsednika stranke Vesna Uroša Macerla Slovenija potrebuje predsednika, ki ni predstavnik političnih ali drugih elit, ki povezuje, predvsem pa predsednika, ki razume in čuti težave slovenskega državljana, najsi bo to kmet, delavec, študent ali pa zdravnik. Okoljske katastrofe se namreč tudi v Sloveniji že dogajajo, a jim ob tem ne sledijo konkretni ukrepi, ali pa se ti celo odmikajo od okoljskih vprašanj.

"Slovenija potrebuje predsednika, ki se zaveda in razume težke odločitve, ki jih bomo kot družba morali sprejeti in ob tem na prvo mesto postavlja človeka, ljudi, okolje, ne pa kapitalskih interesov," je poudaril Macerl. Po njegovem mnenju je Prebilič v tem pogledu najboljši možen kandidat.

Prebilič se v predsedniško tekmo podaja s podporo volivcev in 45 neodvisnih županov, z drugimi političnimi strankami pa se še ni pogovarjal o morebitnem sodelovanju.

STA; M. K.