Ranjeni v sobotnem streljanju še vedno na zdravljenju, osumljenec v pridržanju

5.9.2022 | 15:40

Policija je bila tudi včeraj ves dan navzoča v naselju Brezje.

V noči na nedeljo je bila cesta mimo Brezjega zaprta. (Obe fotografiji: FB PKD)

Novo mesto - Vse tri osebe, ki so bile ranjene v sobotnem večernem streljanju pri Brezju na glavni cesti Mirna Peč-Novo mesto, so še vedno na zdravljenju, a niso v smrtni nevarnosti. Tudi osumljenec ostaja v policijskem pridržanju, policija ima do torka zjutraj čas, da ga privede pred preiskovalnega sodnika, so danes pojasnili na PU Novo mesto.

Novih podrobnosti policija zaradi interesa preiskave ne razkriva. Prav tako ne razkriva, ali zaradi možnosti maščevanja varuje katero od oseb.

Do zdaj je znano, da je do streljanja prišlo v soboto okoli 22. ure ob romskem naselju pri Brezju na glavni cesti Mirna Peč-Novo mesto. Po podatkih policije je šlo za umor, ko naj bi 25-letni Mirko Pilinger iz Brezja ustrelil 22-letnika iz okolice Novega mesta. Pilinger je po dogodku pobegnil, a ga je policija v nedeljo nekaj po 7. uri izsledila in prijela. Trenutno je še vedno v policijskem pridržanju. Policija ima 48 ur časa, da ga privede pred sodnika, ki lahko zanj odredi pripor.

V streljanju so bili ranjeni še ženska in dva moška, stari med 19 in 27 let. Dva so prepeljali v novomeško splošno bolnišnico, moškega s poškodbami glave pa naprej na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Tudi po zadnjih podatkih policije nihče od ranjenih ni življenjsko ogrožen.

Sicer je vodja sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave France Božičnik že včeraj, kot smo poročali, pojasnil trenutno stanje predkazenskega postopka in aktivnosti policije pri preiskovanju primera.

STA; M. K.