Človeška okrutnost: petmesečnemu mucu odrezali glavo

5.9.2022 | 18:10

Policisti na številki 113 so med minulim vikendom sprejeli 724 klicev, od tega je bilo 186 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevami in kriminaliteto. Nekaj poudarkov iz poročila Policijske uprave Novo mesto v nadaljevanju ...

Mučenje živali

Novomeški policisti so evidentirali kaznivo dejanje mučenja živali na Malem Slatniku. Tam so neznanci v petek čez dan petmesečnemu mačku z ostrim predmetom odrezali glavo. Lastnica je zvečer mucka našla na sosedovem dvorišču in dejanje prijavila policiji. Za kaznivo dejanje po 2. odstavku 341. člena kazenskega zakonika je zagrožena kazen z zaporom do dveh let.

Prijavil grožnje in sam grozil

22-letnik iz Brežic je v petek zvečer policistom prijavil grožnje po telefonu. Grozil naj bi mu znanec. Policisti so napisali zapisnik in začeli o primeru zbirati obvestila. V soboto zvečer pa so taistemu 22-letniku policisti odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva in groženj drugim osebam (ne gre za iste osebe, ki jih je ovadil v petek zvečer). Zaradi zbiranja obvestil o kaznivih dejanjih so ga pridržali. S kazensko ovadbo ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Dobili so ju

Krški policisti so v Brestanici v nedeljo popoldne ustavili 44-letnika iz okolice Krškega, z njim pa je bil še 32-letni sopotnik iz istega naselja. V avtu so opazili električni podaljšek, za katerega se je izkazalo, da je bil dobre pol ure prej ukraden iz hiše na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah. V nadaljevanju so postopek z obema prevzeli policisti iz Šmarij pri Jelšah.

Vlomilci v hiši

V zgodnjem ponedeljkovem jutru, nekaj po četrti uri, so na številko 113 klicali iz Presladola, na območju policijske postaje Krško, da so v hiši vlomilci. Posredovali so opis storilca in opis vozila. Operativno-komunikacijski center je o dogajanju obvestil policijske patrulje v Krškem in Sevnici. Nekaj pred peto uro so sevniški policisti ustavili 51-letnika iz okolice Brežic. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da je avto neregistriran in da je 51-letnik njihov znanec. Avtomobil so mu zasegli, prav tako vlomilsko orodje in nekaj predmetov, za katere ni mogel prepričljivo razložit, od kod mu. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja vloma ga bodo kazensko ovadili.

Vlomili v avta

V soboto zvečer so na Otočcu obravnavali dva vloma v osebni avtomobil. Nekaj po osmi uri je policiste klicala lastnica vozila, ki je imela avto parkiran med 18.00 in 19.00 uro pri gozdičku pri golf igrišču. Iz denarnice so ji vzeli nekaj več kot sto evrov denarja, na avtu pa naredili za okoli petsto evrov škode. Iz drugega avta so storilci vzeli baterijsko svetilko, ki so jo opazili v sredinski konzoli. Lastnika so oškodovali za deset evrov, a mu naredili za tristo evrov škode na avtu.

V petek popoldne so črnomaljski policisti v naselju Mavrlen obravnavali primer dveh psov, ki sta pogrizla drug drugega. Oba psa sta bila poškodovana. Narazen sta ju z nekaj muke spravila lastnika. Oba lastnika bodo kaznovali, ker nista ustrezno zavarovala svojih štirinožcev.

Kršitve javnega reda

Policisti iz Šentjerneja so v petek popoldne zaradi glasne glasbe v Dobruški vasi opozorili 23-letnika, ki je glasbo nato stišal. V noči na nedeljo so posredovali še v Mihovici, kjer so nekaj pred tretjo uro udeleženci zabave motili spanec sosedov. Po posredovanju so glasbo ugasnili.

Novomeški policisti so v soboto zvečer posredovali na zabavi z glasbo v Brezju. 27-letniku, ki je predvajal glasbo, so napisali plačilni nalog.

Prometne nesreče

Policisti so obravnavali 48 različnih dogodkov iz področja prometne varnosti. Enajst je bilo prometnih nesreč z gmotno škodo, štiri z lahkimi telesnimi poškodbami ter eno s hudimi poškodbami.

V petek, okoli enajste dopoldne, je 86-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce spregledal 86-letno peško. Z avtom jo je tako nesrečno zadel, da si je zlomila nogo in so jo z reševalnim avtomobilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Prisotnosti alkohola pri udeležencih niso ugotovili.

V soboto zvečer so novomeški policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 34-letnega voznika iz Rogatca. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil. Zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa so uvedli postopek o prekršku – predvidena je denarna kazen najmanj 1.200 evrov in stranska kazen 18. kazenskih točk.

Sevniški policisti so v nedeljo, nekaj pred polnočjo, ustavili 34-letnega voznika iz Hrvaške, ki je vozil avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so v petek prijeli 82 tujcev, v soboto 67 in v nedeljo 11, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Po prvih ugotovitvah naj bi bilo 68 državljanov Burundija, 29 Konga, 21 Indije, 12 Sirije, 10 Pakistana, 5 Turčije, po trije iz Bangladeša, Nepala in Maroka, ter po en iz Irana in Angole. Vsi to državno mejo prestopili na območju Posavja oziroma policijske postaje Brežice. Postopki z njimi še niso zaključeni.

Policisti na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet Dobova so v petek zvečer na vlaku iz Hrvaške odkrili dvajset potnikov iz Burundija, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Izročili so jih hrvaškim policistom v nadaljnji postopek.

