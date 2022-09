Brežiški turizem skoraj ujel ravni iz časa pred epidemijo

6.9.2022 | 08:10

Foto: ZPTM Brežice

Mestna promenada '22 - Parni valjak tribute

Brežice - Na Brežiškem so julija zabeležili nekaj manj kot 108.000 prenočitev, s čimer so primerljivi lanski obisk presegli za skoraj 1000 tovrstnih storitev. V obdobju do konca julija letos so sicer imeli skupaj skoraj 176.000 prenočitev več kot v enakem lanskem obdobju, navedeni izid pa je bil le za tri odstotke nižji od izida predepidemičnega leta 2019.

Navedeno kaže pozitivno smernico rasti prenočitev in približevanje številkam pred epidemijo, je sporočil brežiški občinski Zavod za podjetništvo, turizem in mladino.

Na turističnih območjih Čatež ob Savi in Brežice so sicer najvišji delež oz. 57 odstotkov prenočitev v prvih sedmih mesecih tekočega leta ustvarili domači gosti. Tem se po množičnosti sledili Nizozemci, Hrvati in Italijani.

Po ocenah ponudnikov namestitvenih zmogljivosti naj bi se sicer visok delež domačih gostov v drugi polovici leta nekoliko unesel in dosegel obisk, ki bo primerljiv z obdobjem pred epidemijo covida-19.

V Brežicah letošnji dober obisk pripisujejo usmeritvi v naravno in družbi prijaznejšo obliko turizma, ki so se ji prilagodili z brezplačnimi vodenimi pohodi po čateški energijski pešpoti, z bosonogimi pohodi na bližnji vzpetini sv. Vid in Špiček, z brezplačnim vodenjem domačih turističnih vodnikov po starem brežiškem mestnem jedru, z ogledom gradu, izposojo električnih koles, novo turistično ponudbo in drugim.

Dobro so bile obiskane tudi brežiške poletne prireditve. Navedli so Dan kruha, vina in salam ter Mestno promenado, na katerih so zaznali okrepljen obisk tujih gostov iz bližnjih term.

Dobro obiskani so bili tudi stojnice z domačo ponudbo, večerni koncerti, informativna stojnica v Termah Čatež in tamkajšnja digitalna grajska sobana veličastnih sedem gradov Posavja, v kateri so julija zabeležili za petino več obiska kot lani.

Sicer pa bodo po besedah direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Katje Čanžar nadaljevali promocijo brežiškega turizma s poudarkom butične ponudbe in zelenih doživetij, so še zapisali v brežiškem zavodu.

M. K.