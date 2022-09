FOTO: »Društvo nas je povezalo«

6.9.2022 | 09:50

Milan Kreačič, eden od ustanoviteljev, in Milan Kreačič, sedanji predsednik Turističnega društva velike Malence.

Predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar je obletnico društva počastila z darilom, ki ga je sprejel predsednik Milan Kreačič.

Fit Malenčanke so na slovesnosti zapelsale v čast petdesetletnice Turističnega društva Velike Malence. (Vse foto: M. L.)

Velike Malence - Turistično društvo Malence je s sobotno slovesnostjo zaznamovalo 50-letnico delovanja. Kot je rekel njegov predsednik Milan Kreačič, je bilo jubilejno leto 2020, a so zaradi covidnih omejitev obletnico zaznamovali zdaj. »Društvo nas je povezalo in v marsičem prispevalo k prijaznejšemu življenju krajanov. Želim, da bi se zgodba našega društva uspešno spopadala z novimi izzivi, ki jih prinaša današnji dan za jutrišnji čas,« je dejal. Kot je povedal med drugim, je društvo počastilo obletnico tudi z izdajo brošure. Ta predstavlja zgodovino društva in ljudi, ki so ga pomembno zaznamovali. Zbrane so nagovorili tudi član turističnega društva Velike Malence Igor Zorčič, brežiški župan Ivan Molan, ki je društvu podelil občinsko plaketo, in predsednica Občinske turistične zveze Brežice Branka Stergar.

Predsednik Milan Kreačič je podelil diplome, s katerimi se društvo zahvaljuje pomoč. Tako listino je prejel med drugimi Milan Kreačič starejši, eden od ustanoviteljev Turističnega društva Velike Malence.

Prireditev so z nastopi popestrili otroci, med njimi je Gal čaral s kartami, in starejša generacija, ki so jo s plesom zastopale Poskočne babice in Fit Malenčanke.

M. L.

