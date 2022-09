FOTO: Gasilci skozi okno do onemoglega

6.9.2022 | 07:00

Včerajšnja pomoč onemoglemu (Foto: PGD Šentrupert)

Včeraj ob 16.37 so v Dragi pri Šentrupertu gasilci PGD Šentrupert skozi okno vstopili v zaklenjen objekt, odprli vhodna vrata in pomagali reševalcem ZD Trebnje pri prenosu onemogle osebe. Reševalci so jo oskrbeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Novo mesto.

Trk v krožišču

Ob 15.18 sta na krožišču v naselju Gunte, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji. Poškodovanih ni bilo.

Na Lokvah še dva uničena zabojnika

Minulo noč ob 3.46 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorela vsebina dveh zabojnikov za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnika sta uničena.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLOŠTER, izvod Gradac Silos;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC izvod 1. Levo;

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA 2. PROTI OTOČCU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 4.PREŠERNOVA ULICA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽIJA, izvod 2.PROTI KARTELJEVSKI GORI;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUKOVEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.