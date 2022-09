Konec prostorske stiske – šolo v Šmarjeti bodo obnovili in dozidali

6.9.2022 | 17:20

Nevenka Lahne, Igro Hvastja, Marjan Hribar in podžupan Franc Anderlič po podpisu pogodbe na občini Šmarješke Toplice. (Foto: OŠT)

Šmarjeta - Pred kratkim sta župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar in Igor Hvastja, direktor podjetja Makro 5 Gradnje d.o.o. , podpisala pogodbo o izvedbi obnove in dozidave Osnovne šole (OŠ) Šmarjeta.

V drugi polovici septembra se bo namreč pričela težko pričakovana naložba, ki bo pomenila velik doprinos za učence, zaposlene v šoli in sploh za prihodnost šolstva v Šmarjeti.

Tako pove ravnateljica šole Nevenka Lahne, ko našteje pridobitve. V sklopu investicije bodo porušili upravni trakt, na mestu katerega bodo zgradili kletne prostore s shrambo, arhivom in spremljajočimi prostori. V pritličju objekta bodo pisarne in zbornica za zaposlene, garderobe za učence, ki bodo bolj dostopne, dodatna jedilnica, ki je glede na vedno večje število otrok nuja, saj sedaj kosilo traja v štirih terminih; pa avla ter tehnični in spremljajoči prostori. V nadstropju novogradnje bo šola pridobila tri nove učilnice s kabineti ter spremljajočimi prostori.

Dostopni za invalide

Nevenka Lahne, ravnateljica OŠ Šmarjeta. (Foto: L. M.)

»Dostopni bomo tudi za invalide, saj bomo pridobili dvigalo,« pove Lahnetova, ki doda, da bo prihodnji teden začetek šolskega leta potekal še v normalnih pogojih, po sestanku za izvedbo del pa bo jasno, kakšne prilagoditve bodo potrebne. »Gotovo bodo nekaj časa izredne razmere, a računam, da bomo vsi sodelovali in nekako potrpeli, saj se zavedamo, da bomo veliko pridobili,« pove.

V sklopu investicije bodo uredili tudi zunanje površine z novim avtobusnim postajališčem in parkirišče s 30 parkirnimi mesti.

Pogodbena vrednost naložbe, ki b naj bi bila končana do leta 2023, znaša dobrih dva milijona 772 tisoč evrov brez DDV - od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v triletnem proračunskem obdobju zagotovilo sofinanciranje v višini skoraj milijon 260 tisoč evrov, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna.

Prvošolčkov za dva razreda

Ravnateljica pove, da bodo s temi posegi rešili prostorsko stisko na šoli. V novo šolsko leto imajo vpisanih 384 otrok v 18 oddelkih, ki so dokaj številčni, prvošolčkov pa je 36 in jih bo za dva oddelka. V Vrtcu Sonček ostajajo na desetih oddelkih, in k sreči vse kaže, da bodo do konca leta v varstvo lahko sprejeli vse otroke, ki to želijo.

Lahnetova upa, da bo pouk v tem šolskem letu kljub koroni, ki še razsaja, potekal brez večjih težav in karanten.

