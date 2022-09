Stanko Zarabec stotič daroval kri

6.9.2022 | 13:00

Fotografiji: OZ RK Novo mesto

Novo mesto - Stanko Zarabec iz Dolnjega Ajdovca v občini Žužemberk je na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto včeraj že stotič daroval kri. Z darovanjem je začel že leta 1988 in glede na to, da je zdrav in star šele 59 let, bi rad daroval, dokler bo lahko. Pravi, da se po odvzemu boljše počuti, poleg tega lahko s tem pomaga komu drugemu, sam pa krvi še ni potreboval. Sta pa krvodajalki tudi žena in hčerka, sporočajo iz novomeškega Rdečega križa. V oktobru gre v pokoj, vendar mu prav gotovo ne bo dolgčas ob kmetiji, vinogradu, gozdu, le čas si bo moral malo drugače razporediti.

Stanku so izrekli zahvalo in mu čestitali ob jubilejnem odvzemu generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin, sekretarka OZ RKS Novo mesto Barbara Ozimek, župan občine Žužemberk Jože Papež, predsednica KORK Žužemberk Alenka Sajovec in predstavnica CTD Novo mesto Mojca Šimc, dr. med.

M. K.