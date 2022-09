Aleš Žibert, kandidat za župana: Priložnost za vse

6.9.2022 | 14:00

Aleš Žibert, neodvisni kandidat za župana Občine Sevnica (Foto: P. Perc)

Sevnica - Na včerajšnji novinarski konferenci v konferenčni dvorani sevniške Komunale je svojo kandidaturo za neodvisnega župana sevniške občine najavil 34-letni Aleš Žibert, ki z mlado družino živi v Kladju nad Blanco. Po osnovni šoli na Blanci je obiskoval tehniško gimnazijo v ŠC Krško-Sevnica ter po zaključenem študiju na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru postal magister inženir gradbeništva.

Trenutno je zaposlen kot direktor podjetja Geodrill d.o.o., s 26 zaposlenimi, v Mariboru.

Ob predstavitvi povedal, da je o kandidaturi začel bolj razmišljati zadnji dve leti in zatrdil, da nima nobenih »stricev iz ozadja«, pač pa ekipo, ki je zaenkrat še ni hotel razkriti. »S svojim mladostniškim zagonom, svežino in idejami lahko prispevam k trem ključnim zadevam pri razvoju občine, da bo napredna, razvojno naravnana in povezovalna,« je predstavil razloge, zakaj se je odločil za kandidaturo.

P. P.