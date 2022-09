V Mihovici vile, solzivec in s copato po glavi; spet pestro v romskem naselju

6.9.2022 | 14:30

Policisti so v minulem dnevu na številki 113 sprejeli 271 klicev, od tega je bilo 71 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Vlomi in tatvine

V Trebnjem so voznici clia med sedmo zjutraj in tretjo popoldne iz avta ukradli prednji meglenki. Povzročili so ji za okoli 200 evrov škode.

Novomeški policisti bodo zaradi tatvine kazensko ovadili 21-letnika iz okolice Novega mesta. Že v soboto popoldne je prišel v spremstvu mlajše ženske v trgovski center v Novem mestu. S prodajnih polic je vzel dva mobilna telefona, ki sta bila sicer zavarovanja s plastičnim varovalom. V drugem delu trgovine je neopazno varovala poškodoval v tolikšni meri, da je telefona lahko vzel ven. Skril ju je pod oblačila in z dekletom odšel do hitre blagajne. Tam je kupil dve plastenki pijače in odkorakal na prosto. Ko so v trgovini ugotovili tatvino, so o tem obvestili policiste. Medtem, ko jim je 21-letnik znan, za mlajšo žensko še poizvedujejo. Telefona sta bila vredna nekaj čez sto evrov.

V Draškovcu so šentjernejski policisti obravnavali tatvino približno treh kubikov drv. Lastnik gozda je oškodovan za okoli dvesto evrov.

Črnomaljski policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hiši na naslovu Gaber. Kot kaže, storilec v objekt ni vstopil, je pa naredil za nekaj sto evrov škode na vhodnih vratih.

V Presladolu je lastnik opazil, da so mu v zadnjih dneh vlomili v vikend. Krški policisti so opravili ogled kraja. Lastnik pogreša motorno žago Husquarna, vrtalnik znamke Bosch in nekaj suhomesnatih izdelkov. Škode bo za več kot šesto evrov.

V Župnci so v petek zvečer vlomili v več osebnih avtomobilov. Iz odklenjene Tesle so odnesli okoli osem tisoč hrvaških kun in tristo evrov gotovino, pobrskali pa so še po prtljažniku in tam pobrali sto petdeset evrov. V drugi avto so poskušali vstopiti s silo – ni jim uspelo, so pa naredili za nekaj sto evrov škode.

V Dobruški vas zasegli plinsko pištolo

Zvečer so na številki 113 prejeli več klicev zaradi glasne glasbe in streljanja v romskem naselju Dobruška vas. Na kraju je interveniralo več policijskih patrulj, ki so 25-letnici zaradi kršitve z glasno glasbo napisali plačilni nalog, 25-letniku pa zasegli plinsko pištolo.

Poškropili so ga

Zvečer, okoli desete ure, je 68-letnik v Gorenjih Sušicah opazil, da se je pri sosedu prižgala senzorska luč. Ko je šel pogledat, kaj se dogaja, ga je eden od trojice mladostnikov, ki jih je tam zalotil, poškropil s solzivcem. Policisti sumijo, da je trojica prišla vlamljat. Za njimi še poizvedujejo.

V Mihovici vile in solzivec

Pozno popoldne so šentjernejski policisti posredovali v Mihovici, od koder so klicali, ker naj bi več oseb napadlo domačina. Po prvih ugotovitvah je 46-letnik hodil z družino po travniku, kar je opazil 75 letni lastnik travnika. Namenil jih je povprašati, kaj tam počno. 46-letnik je kasneje policistom zatrdil, da je imel v rokah vile in se je ustrašil za otroka – zato ga je udaril, partnerka, ki je bila zraven, pa naj bi ga s copatom po glavi. 46-letniku in njegovi 46-letni spremljevalki so policisti kar na kraju napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Mejne zadeve in tujci

Zjutraj so pri Ponikvah prijeli enajst državljanov Konga, pet Indije, štiri Burundija in enega iz Gvineje, ki so državno mejo prestopili na nezakonit način. V Cirniku so prijeli štiri državljane Indije in štiri iz Bangladeša. V Ločah so prijeli tri državljane Kube in sedem državljanov Indije. Postopki s tujci še niso zaključeni.

