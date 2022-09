Umor v Brezju: cestni obračun s kalašnikovim. Pridržan še drugi sostorilec

6.9.2022 | 14:50

Robert Perc, vodja OKC, in France Božičnik (Foto: M. Ž.)

France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto

Na novomeški policijski upravi so danes popoldne predstavili podrobnosti aktivnosti policistov in kriminalistov pri preiskavi umora, ki se je zgodil v soboto zvečer v Brezju pri Novem mestu.

Kot smo poročali, je takrat do streljanja prišlo na glavni cesti Mirna Peč – Novo mesto. 22-letni moški je bil ubit, tri osebe pa ranjene: ženska in dva moška, stari med 19 in 27 let. Enega od njih, moškega s poškodbami glave, so odpeljali naprej na zdravljenje v UKC Ljubljana. Poškodovani so bili v dveh vozilih in so se po dogodku odpeljali na novomeško urgenco, kjer so kasneje kriminalisti obe vozili zasegli.

V nedeljo zjutraj so novomeški policisti odvzeli prostost 25-letnemu osumljencu in ga danes zjutraj s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma umora privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novem mestu. Sinoči so prostost odvzeli še 20-letniku, ki je bil udeležen v incidentu. Trenutno je v policijskem pridržanju, policisti in kriminalisti izvajajo postopke po usmeritvah okrožnega državnega tožilstva.

Kaj se je dogajalo v soboto?

Z intenzivno kriminalistično preiskavo je bilo do sedaj ugotovljeno, da se je v soboto okoli 22.00 ure, po zaključeni zabavi v naselju Brezje, iz naselja odpeljalo vozilo Seat Alhambra. Takoj za njim je zapeljalo vozilo znamke Audi 6. Voznik Audija, gre za 20-letnega osumljenca, doma iz Brezjega, ki je trenutno v pridržanju in ga obravnavajo kot sostorilca, je na Mirnopeški cesti dohitel vozilo Seat in sunkovito zapeljal pred njega, trčil vanj in mu tako preprečil nadaljnjo vožnjo.

Iz audija je izstopil 25-letni osumljenec Mirko Pilinger, oborožen z avtomatsko puško, najverjetneje znamke kalašnikov, in ustrelil proti drugemu vozilu, prišlo je do izmenjave streljanja.

Po ugotovitvah preiskave, opravljeni sodni obdukciji in analizi sledov kaže, da sta bila najprej zadeta potnika v seatu – 27-letnik v predel obraza (zdravi se v UKC Ljubljana), 22-letnik, glavna tarča napada, je zaradi strelov umrl na kraju.

Streli proti audiju so zadeli dve osebi, ki se zdravita v novomeški bolnišnici (19-letni moški in 26-letna ženska, Pilingerjeva partnerica).

Pilinger je z avtomatsko puško po streljanju pobegnil.

Oba avtomobila - napadenih in napadalcev - na urgenco, truplo ob cesti

20-letni voznik audija, ki so mu včeraj zvečer odvzeli prostost, je zapeljal poškodovana potnika na novomeško urgenco, sledil mu je seat s hudo poškodovanim 27-letnikom. V seatu je bila še ena oseba, ki je po streljanju pobegnila in ni bila poškodovana. Poškodovane so na urgenci zdravstveno oskrbeli. Truplo ustreljenega 22-letnika so policisti našli za robom ceste pri naselju Brezje.

Poškodovana 26-letna ženska je bila v streljanju hudo telesno poškodovana (utrpela je več strelnih ran), 19-letnika so po oskrbi že odpustili. 27-letnika zdravijo v UKC Ljubljana. Dobil je hude telesne poškodbe (hude poškodbe obraza).

Pri iskanju oboroženega Pilingerja so poleg kriminalistov sodelovali policisti iz celotne policijske uprave. V nedeljo ob pol petih zjutraj je policija o dogodku obvestila javnost ter objavila obvestilo o iskanju 25-letnega osumljenca.

Na delo so bili že ponoči vpoklicani dodatni policisti in kriminalisti, ki so opravljali razgovore ter zbirali obvestila. Pri tem na PU Novo mesto izpostavljajo hiter odziv medijev z objavo obvestila o iskanju osumljenca. Medijski pritisk ter dobro in vztrajno delo novomeških policistov, ki so ponoči in zjutraj prišli v službo, je, kot so navedli danes, privedlo do prijetja prvo osumljenega že nekaj ur po dogodku – ob pol osmih zjutraj se je policistom sam predal.

Obsežna preiskava

Ogled kraja dejanja je vodila dežurna preiskovalna sodnica iz Okrožnega sodišča Novo mesto, pri ogledu je bil prisoten tudi dežurni državni tožilec iz Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto. Strokovno pomoč so nudili kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto ter strokovnjak iz Inštituta za sodno medicino iz Ljubljane. Pri opravljanju ogleda zaseženih vozil so se vključili še forenzični strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Z opravljenim ogledom kraja kaznivega dejanja in udeleženih vozil je bilo najdenih in zavarovanih večje število bioloških sledi, zavarovani so bili različni tulci, krogle, deli krogel in pištola. Najdeno, zaseženo in zavarovano je bilo večje število mobilnih telefonov, zasežena so bila oblačila. Opravljena je bila tudi sodna obdukcija pokojnega.

Vsi zaseženi predmeti so trenutno predmet forenzičnih preiskav, ki še potekajo.

V nedeljo zjutraj ob pol osmih, nekaj ur po dogodku in tri ure po obvestilu medijem, so torej policisti Pilingerju odvzeli prostost in ga pridržali zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja umora iz brezobzirnega maščevanja – za kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora najmanj 15 let ter za kaznivo dejanje poskusa uboja, za kar je zagrožena kazen zapora od 10 do 15 let. 25-letnika so danes zjutraj privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče v Novem mestu – preiskovalni sodnik je zanj odredil sodno pridržanje.

Sinoči pa so, kot omenjeno, policisti odvzeli prostost in pridržali še 20-letnika iz Brezja, voznika audija. Osumljen je kaznivega dejanja umora in poskusa uboja v sostorilstvu. Sostorilec se kaznuje v mejah svojega naklepa ali malomarnosti. O privedbi bo odločilo Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu.

25-letnega Mirka Pilingerja je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, ropov, groženj in telesnih poškodb ter različnih prekrškov iz področja javnega reda, 20-letnika pa za različna premoženjska kazniva dejanja.

Po prvih ugotovitvah policijske preiskave je bil motiv dejanje ljubosumje, saj naj bi Pilingerjeva partnerka ubitega 22-letnika pred dogodkom kontaktirala preko Facebooka.

Preiskava sicer še ni končana, zato policija morebitne očividce še vedno poziva, naj podajo morebitne informacije.

Vseh Romov ne gre metati v isti koš

Po besedah vodje novomeškega operativno-komunikacijskega centra Roberta Perca je romsko naselje Brezje eno varnostno bolj obremenjenih območij v Novem mestu. Glede romskih naselij v Novem mestu na splošno pa je ocenil, da glede na število "klicev na številko 113 ne napredujemo v pravo smer".

Je pa Perc na novinarski konferenci izpostavil, da vseh Romov ne gre metati v isti koš. "Imamo tudi pozitivne zglede. Med drugim imamo tudi na policijski upravi zaposlena dva, ki izhajata iz etnične skupnosti in se vključujeta v delo v romskih naseljih," je dejal. "Bo pa treba prehoditi še veliko poti, da bomo dosegli boljše stanje varnosti," je dodal.

M. K.