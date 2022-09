10. GATUS - Kuhala bo Jugoslavija v malem

7.9.2022 | 08:30

Takole je novomeška ekipa kuhala na prvem mednarodnem srečanju in tekmovanju srednjih šol za gostinstvo in turizem pred desetimi leti na Otočcu. (Foto: B. Blaić)

10. mednarodno srečanje in tekmovanje srednjih šol za gostinstvo in turizem GATUS je skupaj s Slavico Šterk predstavil direktor Grma Tone Hrovat. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Od 29. septembra do 2. oktobra bo v Novem mestu 10. mednarodno srečanje in tekmovanje srednjih šol za gostinstvo in turizem GATUS, na katerem bo nastopilo kar 200 mladih kuharjev, natakarjev in turističnih delavcev.

Deset let je tega, kar je novomeška Srednja šola za gostinstvo in turizem v Novem mestu oziroma na Otočcu pripravila prvo srečanje gastronomsko-turističnih šol GATUS 2012. Tema tedanjega tekmovanja mladih kuharjev so bile nacionalne jedi, pripravljene v kotličku, udeležilo pa se ga je osem srednjih šol iz držav bivše Jugoslavije. Prireditev je z leti močno pridobila na veljavi, po desetih letih kroženja po mestih z območja nekdanje Jugoslavije, pa se je letos po spletu okoliščin vrnila v Novo mesto.

Prvo srečanje GATUS je nastalo na podlagi projektne naloge dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Novega mesta, za katerega je komisija dejala, da je to zanimiva ideja, ki pa v praksi ne bo uspela. Pa je. Ne le prvič, ampak do sedaj že desetkrat in danes zanjo velja veliko zanimanje. »GATUS je v bistvu zaprta prireditev, na katero ne more priti kdorkoli. Udeležbo smo omejili na dve šoli iz posamezne države, le iz Slovenije in Srbije tri, sicer bi bilo udeležencev preveč in bi bila organizacija prezahtevna. Namen srečanja ni le tekmovanje, pač pa tudi druženje in spoznavanje ter navezovanje stikov z drugimi šolami,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal Tone Hrovat, direktor Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma .

Organizacijo srečanja vodi predavateljica turizma na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Novem mestu Slavica Šterk, ki je tudi idejna vodja GATUS-a: »Pred desetletjem smo naše učence peljali na ekskurzijo v Bosno in Hercegovino, v Banjaluko. Sprva nad tem niso bili navdušeni, a ko so se vrnili je bilo povsem drugače, veliko so videli in se naučili, želeli so več sodelovanja, iz tega pa se porodila tudi ideja o srečanju GATUS. Tema prvega srečanja je bila Več znanja za več turizma, praktično vsa leta pa je bilo kuharsko tekmovanje tesno povezano z nacionalnimi kuhinjami. Letošnja tema je kuhanje tradicionalnih jedi na sodoben način. Na letošnje srečanje so se prijavile šole iz Maribora, Radovljice, Opatije, Osijeka, Prijedora, Banjaluke, Hercegnovega, Bara, Ohrida, Makedonskega Broda, Leskovca, Beograda, Smedereva in Novega mesta kot gostitelja, žal pa ekipe iz Hercegnovega zaradi nepredvidenih finančnih težav šole ne bo. Vseh udeležencev bo približno 200, pri organizaciji pa so nam na pomoč med drugim priskočili tudi Mestna občina Novo mesto pa Krka in Terme Krka, saj bo precejšen del srečanja potekal na Otočcu in v Šmarjeških Toplicah.«

Mednarodno srečanje srednjih šol za gostinstvo in turizem GATUS bo potekalo na Otočcu, v Novem mestu in Šmarjeških Toplicah od 29. septembra do 2. oktobra, za širšo javnost pa bo najbolj privlačno tekmovanje kuharjev v soboto, 1. oktobra, od 9. do 12. ure na prostem na novomeškem Glavnem trgu ali v primeru slabega vremena v prostorih tamkajšnje Hiše kulinarike in turizma.

I. Vidmar