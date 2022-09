Sojenje za umor Stanislava Knafla se počasi približuje koncu

7.9.2022 | 09:45

Marko Belcl, ki so ga policisti prijeli na podlagi bioloških sledi. (Foto: arhiv)

Ljubljana - Na nadaljevanju sojenja Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Stanislava Knafla, sodišče ni ugodilo predlogu obrambe za zaslišanje še enega sodnega izvedenca, in sicer nevrokirurga. To pomeni, da se sojenje četverici za umor Knafla najverjetneje počasi približuje koncu.

Stanislav Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knafla niso mogli rešiti.

Predlog za imenovanje še enega sodnega izvedenca je na eni od zadnjih sodnih obravnav podala obramba zaradi razlik v mnenjih dveh izvedenk, ki sta bili že zaslišani. Po mnenju izvedenke nevrološke stroke Marjetke Clemenz, ki je bila zaslišana konec avgusta, so bile poškodbe, ki jih je lani marca dobil Knafel, smrtne in tudi ob hitri zdravniški pomoči ne bi bilo nič drugače. Izvedenka za sodno medicino Marjeta Kladnik Jene pa je v začetku junija pričala, da bi Knafel lahko preživel, če bi pravočasno dobil visoko strokovno medicinsko pomoč. Predlogu obrambe za postavitev še tretjega izvedenca sodnica Maja Povhe včeraj ni ugodila.

V ospredju včerajšnje obravnave je bilo znova tudi vprašanje, ali so bili policisti med lanskim zaslišanjem psihično in fizično nasilni do nekaterih obtoženih. To sta namreč na eni od aprilskih obravnav izpovedala obtožena Marjan Grm in Marko Belcl, Grm pa je to podkrepil tudi z izjavo, da je bil od policistov deležen več udarcev z glavo ob steno. Na predlog obrambe je na klop za priče včeraj znova stopil kriminalist Dušana Mikolčevič, ki pa je trditve obtoženih o nasilju policistov izpodbil. Mikolčevič je bil eden od kriminalistov, ki so lani sodelovali pri zaslišanju obtoženih.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl. Naslednja obravnava je 23. septembra.

STA; M. K.