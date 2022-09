Zapeljal s ceste in trčil v drevo

7.9.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 13.42 je v Bruni vasi, občina Mokronog-Trebelno, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč policistom in reševalcem. Ekipa nujne medicinske pomoči ZD Trebnje je poškodovanega voznika oskrbela na kraju ter ga prepeljala na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorelo na deponiji

Ob 7.58 je na Cesti 4. julija v Krškem zagorelo na deponiji odpadne surovine. Gasilci PGE Krško so pogasili požar, preventivno pregledali okolico in varovali območje do odstranitve goreče surovine.

Kako domov?

Ob 14.16 so v Zagradu pri Otočcu, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli zaklenjena vrata stanovanja in lastnikom omogočili vstop.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7:30 do 11:00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2;

- od 7:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SRED. GLOBODOL;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 2.PROTI KARLOVCU;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE 1954, izvod 4.HUDO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU, TP DAMELJ, TP BREG PRI SINJEM VRHU, TP GORICA, TP KOT OB KOLPI, TP SINJI VRH, TP SINJI VRH 2, TP ŠPEHARJI;

