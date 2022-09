Semiška ohcet - Etnološko je zamenjalo družabno

7.9.2022 | 18:30

Gribeljski kolesarji, nekateri imajo toliko let kot njihova kolesa, se vedno radi pripeljejo do Semiča (Foto: M. G.)

Semič - Že prihodnje leto znova ženitveni, a nekoliko spremenjeni običaji – Velik obisk poletnih prireditev na osrednjem trgu in okrog njega – Blagoslov motoristov in kolesarjev, dan za konjarje in spomine, ki ne zbledijo

V nasprotju z zdaj že kar oddaljeno preteklostjo, ko je Semiška ohcet temeljila na izročilu ljudske in kulturne dediščine, je prireditev v zadnjih letih, razlogov za to je več, nekoliko razvodenela. Tudi letošnja je namesto etnološkega pridiha in svatbenih običajev, ki se v Semiču razlikujejo tudi od tistih v drugih belokranjskih krajih, temeljila na druženju, z njo pa so v Semiču sklenili niz poletnih dogodkov Gremo na sem'ški plac.

»Ja, junija se je pod nazivom Gremo na sem'ški plac začel vrteti števec vseh dogodkov, ki so zapolnili vsak kotiček trškega okoliša, med obiskovalci, seveda je bilo teh največ iz domačih logov, letos prvič poleg številnih Evropejcev zaznavamo tudi turiste zunaj stare celine. Ne le zasnova prireditev, k nam jih je pritegnil tudi vonj belokranjskih vin, ki smo jih ob petkih v okviru tematskih večerov pokušali v Vinoteki Semič,« je ob sobotnem sklepnem dejanju poletnih prireditev črto potegnila Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič.

Z odra so zadonele nekatere slovenske, tudi vinske, pesmi.



Kot nalaga tradicija, se kulinaričnega razvajanja tudi tokrat ni branil nihče, posebej oblegana pa je bila stojnica PGD Črešnjevec s palačinkami. Patricija, Sonja in Marija so jih spekle 160 ter za to porabile 15 litrov mleka in 60 jajc. Ves izkupiček pa bo seveda nekoliko obogatil blagajno domačega društva, ki so mu vse tri zaprisežene že vrsto let. Lahkotno popoldne, takšne so bile tudi vse poletne prireditve, so preživeli tudi otroci na ustvarjalnih delavnicah in predstavah. Pozneje so na odru zadoneli glasovi Semiških klobukarjev, ki že 16 let prepevajo kot sekcija društva semiških vinogradnikov; z njimi so ob lutkovni predstavi Polanski grad v izvedbi KUD Stari trg ob Kolpi napeli ušesa tudi starejši, ne le otroci in mladina. Nekoliko pozneje, pred večernimi koncerti za množice, je na delu trga pred obnovljeno farno cerkvijo sv. Štefana župnik Luka Zidanšek ob krajšem nagovoru županje Polone Kambič opravil blagoslov motoristov, voznikov štirikolesnikov in kolesarjev. »Da vas stvarnik varuje na vsakemu kilometru, vi pa previdno ob upoštevanju vseh predpisov,« se je glasila molitev božjega služabnika, ki je sicer vnet kolesar.

»Prihajamo iz Gribelj, vsi smo člani ljubiteljev starodobnih koles, sekcija Torpedo, ki že enajst let deluje pri našem Turističnem društvu. Takrat smo se na prvo skupinsko vožnjo odpravili ravno do Semiča. Tja in nazaj smo premagali razdaljo 30 kilometrov. Kondicijsko smo bili bolj na tleh, zato kakšnega vzpona nismo prevozili,« pa je povedal Jože Pezdirc, predsednik sekcije Torpedo, ki se rada pojavi na tovrstnih prireditvah. Obredli so že dobršen del Slovenije, poznajo jih tudi v sosednji Hrvaški, seveda pa najbolj Semičani in okoličani. »Ohcet pri sosedih je nekaj posebnega. Gotovo se še pripeljemo,« je obljubil Jože.

In kako bo s Semiško ohcetjo prihodnje leto? »Gotovo nekoliko drugače, in sicer s pridihom nekdanjih ohceti, a odtenki zasnove novega projekta za zdaj še ostajajo skriti,« je še povedala Irena Plut.

»Želim si, da bo to res tako, čeprav folklorne skupine žal ni več, saj se mladim ne da, mi pa smo že v letih. Petnajst let sem bila del Semiške ohceti, ki je podoživljanja nekdanje ženitvene običaje tam dol na igrišču pri osnovni šoli,« se spominja domačinka Melita Jurjevčič. Tudi Alojz Sladič se ozre proti šoli in gasilskemu domu, kjer je kot član društva Semiški brkači sodeloval pri Semiški ohceti. Pravi, da bi bilo treba izvirni običaj znova vrniti, čeprav brez dolgih brkov. »Včasih nas je bilo 35, ko je umrl ustanovitelj in predsednik, smo brke obrili in tako simbolično pokopali društvo. Takšno je življenje,« se je misel utrgala prijaznemu sogovorniku.

Čisto ob koncu semiškega poletja so na Blatniku člani Konjerejskega društva Semič pripravili še tradicionalno razstavo konj.

M. Glavonjić